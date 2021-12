Samsung annonce le jeu HDR10+ pour les téléviseurs et les moniteurs

Certains téléviseurs et moniteurs à venir de Samsung présenteront le nouveau format de jeu HDR10 +. Cela signifie avant tout un calibrage HDR automatique. Jusqu’à présent, les joueurs ont dû optimiser eux-mêmes chaque jeu pour le contenu HDR.

Plus précisément, les nouveaux téléviseurs de la prochaine série Neo QLED Q70 ainsi que les nouveaux moniteurs de jeu non spécifiés seront compatibles avec les jeux HDR10 +. Pour tirer le meilleur parti du format, les développeurs doivent utiliser leur Développer des jeux pour cela et des cartes graphiques PC compatibles sont également requises. Selon un communiqué de presse, Samsung présentera une liste de jeux 4K et 8K pour le nouveau format HDR au CES 2022.

Calibrage HDR automatique

HDR10+ pour les films a l’avantage des métadonnées dynamiques. Les cinéastes peuvent donc ajuster le HDR pour chaque scène individuelle. Cela ne semble pas être l’idée derrière les jeux HDR10 +. De toute évidence, l’essentiel ici est que les joueurs disposent du HDR ne plus s’étalonner devoir. Au contraire, le calibrage fonctionne automatiquement selon les spécifications du développeur du jeu. Les avantages incluent des couleurs plus précises, des détails dans les zones ombragées et des reflets impressionnants tels que des explosions.





Sur les prochains moniteurs Samsung comme ce modèle non spécifié, les jeux devraient fonctionner en HDR10 +.



Image : © Samsung 2021



Samsung nomme initialement trois jeux que les développeurs ont optimisés pour les jeux HDR10 + : « Redout 2 » et « Pinball FX » de Saber Interactive et « Happy Trails and the Kidnapped Princess » de Game Mechanic Studios, qui devrait paraître en 2022. De la part du cartes graphiques PC les séries Nvidia GeForce RTX 30, RTX 20 et GTX 16 seront équipées pour les jeux HDR10+ via une mise à jour du pilote en 2022.

Dolby Vision Gaming a toujours des problèmes

HDR10 + Gaming permettra le HDR avec VRR (Variable Refresh Rate) pour un jeu fluide sans fissures d’image et avec plus de 120 Hertz pour une représentation nette des mouvements. Le format concurrent s’appelle Jeux Dolby Vision. Les Xbox Series X et S peuvent déjà afficher un certain nombre de jeux tels que « Halo Infinite », « Gears 5 » et « Call of Duty : Black Ops Cold War » avec Dolby Vision Gaming.

Comme le montre un test de HDTVTest, Dolby Vision Gaming semble pire avec « Halo Infinite » qu’avec HDR10, s’il n’est pas défectueux. Même si c’est le premier jeu à être développé nativement pour ce format. Selon le test HDTV, il existe également d’autres jeux Problèmes avec Dolby Vision Gaming. Cette situation pourrait faire le jeu de Samsung.

Le CES 2022 aura lieu du 5-8 janvier à Las Vegas à la place de. Plusieurs entreprises ont annulé leur participation, dont Microsoft et Google. Selon la situation actuelle, Samsung sera toujours représenté au salon de l’électronique et y présentera, entre autres, HDR10 + Gaming.