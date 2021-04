Tenez vos émotions et gardez la santé en ordre

Chaque fois que le corps est invité à subir un effort physique ou émotionnel, la pression artérielle augmente, puis se normalise. En cas d’hypertension ou d’hypertension artérielle (égale ou supérieure à 14 × 9, comme déterminé par l’OMS, Organisation mondiale de la santé), l’effort produit par le flux sanguin pour traverser les artères du corps et pomper le cœur, reste constamment intense. Le corps semble ne jamais se permettre de se détendre, augmentant les niveaux de pression au-dessus de la limite saine.

Ce qu’elle peut provoquer: l’hypertension provoque un déséquilibre, dû à un excès de fluidité sanguine, qui attaque les limites et la résistance des vaisseaux et artères par lesquels elle passe. Dans un premier temps, il agit silencieusement sur l’organisme. Mais au cours de deux ou trois ans, il commence à montrer ses premiers signes, tels que des étourdissements et des maux de tête. De manière inattendue, il peut provoquer une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance rénale. Facteurs aggravants: tabagisme, alcool, obésité, mode de vie sédentaire, excès de sel et taux de cholestérol élevé.

Toxines psychiques: la personne hypertensive, en règle générale, vit sous pression en raison de conflits internes qu’elle est incapable de verbaliser ou de résoudre, se tenant dans un état d’alerte constant. Il est généralement empoisonné par le stress, la tension, l’anxiété et l’agression réprimée, en plus d’un ressentiment amer, de l’hostilité, de la peur et de l’insécurité.

Victimes préférées: les perfectionnistes, ceux qui ont tendance à stocker des problèmes mal résolus, les plus autoritaires, ceux qui ont du mal à accepter les échecs, les défaites ou la concurrence, ceux qui se sentent constamment menacés et vivent donc sur la défensive. Des émotions qui guérissent: la joie, le calme, l’acceptation, la flexibilité, l’amour, le pardon et la relaxation.

Suggestion florale: L’essence florale préparée avec les petites fleurs violettes et violettes de la plante connue sous le nom de Gervão apporte des plans internes les vibrations positives d’harmonie, de paix et de sagesse à l’esprit et aux sentiments. Cette essence florale nous enseigne que la vraie compréhension consiste à ne pas tout accepter, mais à tout comprendre; ne pas tout approuver, mais tout pardonner; ne pas adhérer à tout, mais chercher en tout, cette partie de la vérité qui est cachée.

L’essence peut être utilisée en cas d’anxiété sévère, d’agitation psychomotrice chez l’enfant et également comme anti-inflammatoire d’urgence. Historiquement, cette plante a symbolisé la paix et l’harmonie entre les hommes. Des diplomates, marchands chargés de négocier la paix, ont préparé une couronne de verveines qu’ils emportaient avec eux. L’usine a servi de preuve qu’ils avaient de bonnes intentions, car en fait, elle les remplissait d’un état d’esprit amical et serein.

Attention: Les plantes mentionnées dans cet article, pas même les autres herbes, ne doivent pas être utilisées sans les conseils d’un professionnel du domaine. Bien que les élixirs floraux décrits ici soient inoffensifs, même les plantes communes peuvent être confondues ou manipulées de manière inappropriée.