Premier téléphone portable avec un appareil photo? L’histoire de la photographie sur smartphone

Le smartphone et l’appareil photo sont deux choses qui vont simplement ensemble – ce n’était pas toujours le cas. Le premier téléphone portable équipé d’un appareil photo n’existait qu’au tournant du millénaire, et beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Nous vous emmenons dans un petit voyage à travers l’histoire de la photographie sur smartphone.

En 2000, Microsoft a publié le système d’exploitation Windows ME et Apple a publié le malheureux Power Mac G4 Cube – un iPhone était impensable de loin. Mais cette année, une fonctionnalité a fêté sa première sur les téléphones portables, devenue indispensable et a depuis longtemps supplanté les appareils photo compacts classiques: l’appareil photo des téléphones portables.

1. Samsung SCH-V200: premier téléphone portable avec appareil photo





Le premier téléphone portable avec un appareil photo vient de Samsung.



En fait, le premier modèle avec un appareil photo intégré vient de Samsung. C’était un téléphone à clapet appelé SCH-V200 qui a été lancé en Corée du Sud en juin 2000. La caméra pouvait prendre un maximum de 20 photos avec une résolution de 350000 pixels, c’est-à-dire avec seulement 0,35 MP. Vous pouviez voir ses œuvres sur un écran de 1,5 pouces. Quiconque souhaitait accéder aux photos devait d’abord connecter laborieusement son téléphone portable à un ordinateur.

2. Sharp J-SH04: Premier téléphone portable avec un « vrai » appareil photo





De nombreux observateurs considèrent ce modèle construit par Sharp comme le premier véritable téléphone appareil photo.



Pour certains observateurs, un téléphone portable Sharp est le premier véritable téléphone portable avec une caméra intégrée. Le modèle J-SH04 a été lancé en novembre 2000 au Japon sous la marque J-Phone, désormais connue sous le nom de SoftBank Mobile. Les images ont été prises avec 110000 pixels, soit en d’autres termes: 0,11 MP. D’autre part, il avait un avantage décisif par rapport au téléphone portable à clapet de Samsung: les images capturées pouvaient facilement être envoyées électroniquement directement à partir du téléphone portable.

3. Sanyo SCP-5300: Le premier téléphone avec appareil photo arrive aux États-Unis

Alors que les caméras de téléphones portables étaient initialement un phénomène de Corée du Sud et du Japon, cette tendance a également atteint les États-Unis environ deux ans plus tard, en novembre 2002. À l’époque, le Sanyo SCP-5300, qui coûtait environ 400 € US, était disponible à l’achat chez Sprint. Il n’y avait pas seulement un design très maladroit dans le format pliable, mais aussi un appareil photo de 0,3 mégapixels qui pouvait prendre des photos avec 640 x 480 pixels.

Mais l’encoche était beaucoup plus avancée: à bord se trouvaient un flash rudimentaire, une balance des blancs, un retardateur, un zoom numérique et même divers effets de filtre, notamment des couleurs sépia, noir et blanc et des couleurs négatives. Fin 2003, plus de 80 millions de téléphones avec appareil photo ont été vendus aux États-Unis.

4. Audiovox PM8920: impressions 1,3 mégapixels compatibles avec l’appareil photo

Avec l’Audiovox PM8920, Sprint disposait d’un téléphone portable particulièrement avancé avec un appareil photo aux États-Unis: le modèle sorti en juillet 2004 était équipé d’une caméra de 1,3 mégapixel et pouvait prendre des clichés avec 1280 x 960 pixels. Non seulement les enregistrements pouvaient être envoyés sans fil, mais ils étaient aussi si bons qu’ils étaient adaptés à l’impression sur papier.

Avec un déclencheur dédié et diverses options de réglage, y compris une série de huit images consécutives, le téléphone mobile subventionné coûte environ 150 USD avec un contrat. Au cours des neuf premiers mois de 2004, plus d’un téléphone portable vendu sur deux aurait été équipé d’un appareil photo, selon une analyse de Canalys.

5. Nokia N90: appareil photo avec optique Carl Zeiss

En 2005, Nokia était toujours le leader incontesté du marché des téléphones mobiles et avec le Nokia N90 installé ce qui est probablement l’appareil photo le plus avancé à ce jour dans un téléphone mobile. Non seulement le Nokia N90 a marqué avec une résolution de 2 mégapixels, mais surtout l’optique de Carl Zeiss était convaincante. La mise au point automatique et le flash LED complètent l’ensemble. Comme vous pouviez faire pivoter l’écran du Nokia N90, il y avait même un peu de caméscope.

6. Sony Ericsson K800i: la série populaire de Cybershot

Nokia devait bientôt faire face à une forte concurrence en termes de qualité de l’appareil photo – de Sony. La série japonaise cybershot représentait des téléphones portables dotés d’excellents appareils photo, pour les conditions de l’époque, et était très populaire auprès des photographes amateurs. Le Sony Ericsson K800i de 2006 avec un appareil photo de 3,2 mégapixels était particulièrement populaire. Avec la mise au point automatique, la stabilisation d’image et un flash au xénon, le K800i a tout à fait raison. Après cela, Sony ne connaitra jamais autant de succès dans le secteur de la téléphonie mobile qu’à l’époque.

7. Nokia N95: le premier appareil photo 5 MP dans un téléphone portable

Le premier appareil photo de 5 mégapixels dans un téléphone portable a été construit par Samsung, mais celui du Nokia N95 a provoqué encore plus de tempêtes d’enthousiasme. Cela était dû à l’optique de Carl Zeiss, qui a pris des photos brillantes et enregistré des vidéos à 30 images par seconde. Le 5 mégapixels devrait rester la norme de l’industrie pendant une période plus longue.

Malgré l’excellent appareil photo, Nokia a été submergé par la révolution des smartphones, en particulier l’iPhone. Quelques mois plus tard, il n’est arrivé sur le marché qu’avec un maigre appareil photo de 2 MP, sans flash ni autofocus à bord, sans parler de l’enregistrement vidéo. Mais il avait un écran tactile.

8. Samsung i8510: premier téléphone mobile 8 MP

En 2008, Samsung a lancé le i8510, également connu sous le nom d’INNOV8, le premier téléphone mobile avec un appareil photo de 8 mégapixels, mais il était beaucoup moins avancé en termes de conception et ressemblait davantage à un modèle de la série N-Range de Nokia. Quelque temps plus tard, LG a lancé le modèle Renoir avec 8 MP et écran tactile – mais la course aux mégapixels était en cours depuis longtemps. En 2009, le Samsung M8910 a célébré sa première avec un incroyable 12 mégapixels. Sony a fait un pas de plus vers la fin de l’année et a sorti le Sony Ericsson S006 avec un appareil photo de 16 mégapixels.

9. De meilleurs capteurs et de plus en plus d’objectifs

https://www.youtube.com/watch?v=FI2CpNdaJAc



De nos jours, les caméras des smartphones ne concernent plus tant le nombre de pixels, mais plus les fonctionnalités, la taille des capteurs et bien plus encore. De nombreux fabricants n’en utilisent plus qu’un seul dans leurs modèles, mais deux, souvent trois ou quatre. Les caméras triples ou même quadruples ont longtemps été considérées comme une bonne forme dans les modèles phares, mais elles sont également installées dans de plus en plus de modèles de milieu de gamme.