Godzilla vs Kong: le réalisateur explique son « spoiler » sur Mechagodzilla

A cette époque, « Godzilla vs Kong » a réussi à être sacré première aux États-Unis et dans une grande partie du box-office mondial, étant le premier grand succès commercial depuis le début de la pandémie, apportant une grande joie à ses cinéastes. pour sa réception devant le public.

Son réalisateur, Adam Wingard, a décidé d’expliquer pourquoi il avait décidé de révéler l’une des plus grandes surprises que le film réservait aux fans de kaiju: l’apparition de Mechagodzilla dans l’histoire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tara Reid assure que « American Pie 5 » est un fait

Tout cela remonte à un article que Wingard a publié sur son compte Instagram, dans lequel il a surpris ses abonnés bien avant que « Godzilla vs Kong » n’atteigne le public. La photographie en question était un selfie dans lequel le cinéaste posait avec une figurine d’action sur l’apparence que «Mechagodzilla» présentait dans le film, malgré le fait qu’elle n’apparaissait dans aucune des bandes-annonces.

Certains des fans qui attendaient avec impatience le nouvel opus du « Monster Verse » de Warner Bros n’étaient pas si satisfaits du spoiler réalisé par le réalisateur, qui dit l’avoir fait pour contrôler la présence du titan dans le film.

«Tout le processus de spoiler dans un film comme celui-ci, à la fin de la journée, cela fonctionne ou cela ne fonctionne pas, que vous le sachiez ou non. De toute évidence, vous voulez l’expérience la plus pure possible », a commenté Wingard lors d’une récente conversation avec io9.

«Je sais que certaines personnes sont devenues folles contre moi en ligne (probablement à juste titre) parce que j’ai mis une photo de moi avec Mechagodzilla, mais le jouet est en vente en ce moment, vous pouvez l’acheter chez Wal-Mart. La version Funko est sortie, ce n’est pas un secret », déclare Wingard.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le redémarrage de Powerpuff Girls révèle le logo officiel lors du tournage

Le réalisateur conclut qu’en ce qui concerne les médias sociaux, il est considéré comme analphabète, donc la prochaine fois, il cherchera à publier un avertissement avant de publier pour que les gens ne se sentent pas mal à ce sujet. Il souligne également que ce sont les producteurs de Warner Bros qui lui ont demandé de publier la photo. « Godzilla vs. Kong » est actuellement diffusé simultanément sur HBO Max.