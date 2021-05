Llorraine Warren est attaquée par un démon dans le clip ‘The Conjuring 3’

the poster club NG 03, par Garmi imprimer - Jaune

L'imprimé NG 03 de THE POSTER CLUB provient de By Garmi, un studio spécialisé dans le travail graphique et la conception de produits. Le studio est situé à Copenhague et est géré par deux personnes partageant une passion commune pour l'art et le design. Les affiches de THE POSTER CLUB sont imprimées sur du papier de haute qualité de 265 grammes. Le cadre photo de l'image n'est pas inclus dans l'impression et doit être acheté séparément.