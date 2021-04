Zendaya est Lola Bunny dans Space Jam 2: un nouvel héritage

Peu de temps après la première de la bande-annonce officielle de Space Jam: A New Legacy, il a été révélé que l’actrice lauréate d’un Emmy Zendaya avait rejoint la suite en tant que voix de Lola Bunny. Dans la version originale Space Jam, le lapin de dessin animé a été exprimé par Kath Soucie, et on s’attendait à ce que Soucie reprenne le rôle de la suite. Maintenant, il a été révélé que Zendaya a été officiellement choisi comme la nouvelle voix de Lola.

En plus d’une nouvelle voix, les fans remarqueront de la Space Jam 2 bande-annonce que Lola a également subi une cure de jouvence visuelle, semblant plus familiale que son apparition dans le premier film. C’est le résultat de la décision du réalisateur Malcolm D. Lee de rendre le personnage moins «sexualisé» dans la suite après avoir regardé le premier Space Jam.

« Lola [Bunny] était très sexualisée, comme Betty Boop mélangée à Jessica Rabbit. Lola n’était pas politiquement correcte « , a déclaré Lee Divertissement hebdomadaire le mois dernier. « C’est un film pour enfants, pourquoi porte-t-elle un crop top? Cela me paraissait simplement inutile, mais en même temps il y en a une longue histoire dans les dessins animés. Nous sommes en 2021. Il est important de refléter l’authenticité d’une femme forte et capable personnages. »

Lee a ajouté ceci à propos de Lola Bunny: « Elle a probablement les caractéristiques les plus humaines des airs; elle n’a rien comme une carotte ou un lisp ou un bégaiement. Nous avons donc retravaillé beaucoup de choses, pas seulement elle. look, comme s’assurer qu’elle avait une longueur appropriée sur son short et qu’elle était féminine sans être objectivée, mais lui a donné une vraie voix. Pour nous, c’était, fondons ses prouesses athlétiques, ses compétences en leadership et faisons d’elle un personnage à part entière comme les autres. «

Space Jam: un nouvel héritage met en vedette LeBron James comme lui-même, suivant la légende de la NBA alors qu’il est aspiré dans un espace virtuel avec son jeune fils (Cedric Joe). Pour rentrer à la maison, « King James » doit faire équipe avec le Tune Squad pour vaincre une équipe de champions numérisés créée par un algorithme voyou (Don Cheadle). LeBron peut-il gagner le jeu avec l’aide de Bugs Bunny, Lola et les autres membres de la Looney Tunes gang?

Avec Zendaya Coleman dans le rôle de Lola, le casting de la voix du dessin animé comprend Jeff Bergman (Bugs Bunny, Foghorn Leghorn, Fred Flintstone), Eric Bauza (Daffy Duck, Marvin le Martien), Bob Bergen (Porky Pig, Tweety), Candi Milo (Granny) et Gabriel Iglesias (Speedy Gonzales). Du côté de l’action réelle, LeBron James joue avec Don Cheadle, Sonequa Martin-Green, Cedric Joe, Khris Davis, Ceyair J.Wright et Harper Leigh Alexander. Plusieurs joueurs de la NBA et de la WNBA feront des camées.

Zendaya a reçu des éloges en tant qu’actrice pour son rôle dans la série à succès HBO Euphorie avec sa performance qui lui a valu l’Emmy de l’actrice principale exceptionnelle – la plus jeune gagnante de ce prix. Elle est également très connue pour avoir joué le rôle de MJ dans Tom Holland’s Homme araignée trilogie cinématographique dans le MCU et reprendra ce rôle cette année dans Spider-Man: pas de retour à la maison.

Space Jam: un nouvel héritage devrait sortir sur HBO Max et dans les salles le 16 juillet 2021. Cette nouvelle nous vient de Entertainment Weekly.

Sujets: Space Jam 2, Space Jam