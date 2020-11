Taylor Lautner ne revient pas en tant que Sharkboy dans We Can Be Heroes de Netflix

Sharkboy et Lavagirl sont de retour … mais Taylor Lautner ne l’est pas.

Plus tôt cette année, il a été révélé que le duo emblématique Sharkboy et Lavagirl reviendrait à l’âge adulte dans un nouveau film Netflix. Et maintenant, le premier regard est officiellement arrivé.

En juillet, l’écrivain et réalisateur Robert Rodriguez a révélé qu’il travaillait sur un nouveau film intitulé On peut être des héros cela verrait la fille de Sharkboy et Lavagirl unir leurs forces avec d’autres enfants de super-héros pour sauver le monde après que leurs parents aient été kidnappés.

Taylor Dooley, qui jouait à l’origine Lavagirl, reprend son rôle – et elle a l’air incroyable sur les premières photos. Mais c’est une triste nouvelle pour les fans qui espèrent voir Taylor Lautner grandi comme la version papa de Sharkboy … On dirait qu’il ne reviendra pas.

Pourquoi Taylor Lautner ne joue-t-il pas à Sharkboy dans On peut être des héros?



Taylor Lautner ne reviendra pas en tant que Sharkboy dans We Can Be Heroes de Netflix. Image: Netflix, sortie de Sony Pictures

Pour Netflix, Sharkboy sera joué par l’acteur cascadeur JJ Dashnaw, qui a travaillé avec Rodriguez sur plusieurs projets.

Aussi décevant que cela puisse être pour certains fans de ne pas voir Taylor Lautner revenir en action, on dirait que leur apparition dans le film n’est qu’un caméo. Selon Collider, Rodriguez a révélé dans une interview que seul Lavagirl avait un rôle de parole.

On ne sait actuellement pas pourquoi Lautner n’a pas repris son rôle. Peut-être était-il occupé? Peut-être n’était-il pas disponible pour le tournage? Ou peut-être qu’il … ne voulait juste pas?

Quoi qu’il en soit, les fans ont réagi aux nouvelles de refonte sur Twitter.

Quant à savoir qui jouera la fille de Sharkboy et Lavagirl? Vivien Lyra Blair, que vous connaîtrez et aimerez comme la fille emblématique de Boîte à oiseaux, jouera Guppy, leur enfant de six ans qui a à la fois des pouvoirs de requin et de lave.



We Can Be Heroes: Vivien Lyra Blair de Bird Box joue Sharkboy et la fille de Lavagirl. Image: Netflix



Vivien Lyra Blair comme fille de Sharkboy et Lavagirl dans We Can Be Heroes. Image: Netflix

Priyanka Chopra Jonas, Christian Slater et Pedro Pascal jouent également dans le film.

On peut être des héros sort sur Netflix le 1er janvier 2021.

