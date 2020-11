Au Canada, il existe une collection de répliques des voitures de la saga «Furious Speed»

La vidéo provient de la chaîne YouTube Roads Untraveled et nous montre ce qui est probablement la plus grande collection de répliques de voitures que nous ayons vues dans la saga «Furious Speed».

Comprenant 24 spécimens, il appartient à Jorge Acosta et est stocké dans une région rurale du Canada, plus précisément à Edmonton, en Alberta.

La collection comprend des modèles tels que le Ford F-150 Lightning, plusieurs Nissan Skyline GT-R, Mitsubishi Lancer Evo et Toyota Supra, une Mazda RX-8, une Porsche 911 et une Honda S2000. Il existe encore de nombreuses répliques de voitures aussi emblématiques de la saga que la Volkswagen Jetta de Jesse, la Dodge Charger de Dominic Toretto ou la Mitsubishi Eclipse utilisée par Brian O’Conner lors de sa première course.

Toujours en croissance

Comme Jorge Acosta nous le raconte tout au long de la vidéo, l’objectif initial n’était pas de créer une collection de répliques des voitures de la saga «Furious Speed». Cependant, au fur et à mesure que les voitures arrivaient et se transformaient, il devenait une sorte de «dépendance» de trouver le prochain membre de la collection.

Avec une entreprise d’importation d’icônes JDM (il dit aussi qu’au cours des cinq dernières années, il a acheté et vendu dix Toyota Supra), Jorge Acosta a déjà en production une réplique de la Honda S2000 rose utilisée par Suki (une voiture dont l’histoire a déjà nous vous l’avons dit il y a quelque temps).

Selon Jorge, l’objectif est d’avoir une collection de 35 voitures au total. Sachant que la saga continuera à avoir de nouveaux films, nous soupçonnons que cet objectif augmentera dans un proche avenir.