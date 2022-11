Quel personnage revient dans la finale de The Walking Dead ?

La fin de »les morts qui marchent » a ramené l’un de ses personnages les plus populaires pour conclure en beauté. L’épisode 24 de la saison 11 a vu le retour de Rick Grimespersonnage joué par andrew lincoln qui n’était pas apparu dans la série depuis la saison 9.

Bien qu’il y ait eu des indices que Rick pourrait être encore en vie, il n’a jamais été directement discuté s’il avait survécu ou non. Cela a finalement conduit Michonne à quitter également la série dans la saison 10. Maintenant, avec le dernier épisode, le mystère de savoir s’il était vivant a été résolu.

Le personnage apparaît sur une île et porte la tenue complète de la République civique, comme le montre un symbole sur son bras. Cependant, avant la fin de l’épisode, une hélice d’hélicoptère se fait entendre hors écran et une voix ordonne à Rick de lever les mains et de se rendre.

En larmes, il s’exécute dûment et l’avion apparaît. Avant la fin de la scène, sa voix peut être entendue en disant la ligne, « Nous sommes ceux qui vivent. »

Le personnage de Rick Grimes était le protagoniste de » The Walking Dead » depuis sa première saison, avec son départ de la série neuf ans plus tard. Malgré sa disparition apparente, AMC a confirmé qu’il avait des projets futurs pour le policier, avec l’annonce de la série dérivée qui mettra en vedette Rick et Michonne.

Bien que la série n’ait pas encore de nom, la série sera diffusée en 2023, étant une « histoire d’amour épique et folle » selon le producteur. Scott M Gimple.

Ce ne seront pas les seuls personnages de » The Walking Dead » à avoir une série dérivée. Norman Reedus reprendra son rôle de Daryl Dixon dans un nouveau projet qui verra le survivant de Crossbow se diriger vers la France. Le casting de la série comprendra également Clémence Poesy et Adam Nagaitis, qui joueront Isabelle et Quinn.

Toutes les saisons de »The Walking Dead » sont disponibles sur AMC+.