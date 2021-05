Sydney Sweeney fond en larmes après avoir « tendance à être moche sur Twitter »

sand therapy Gelée hydratante après-soleil Gelée hydratante à base d'Aloe vera

Cette gelée rafraîchissante aux notes envoûtantes de Fleur de Tiaré vous emmène sous les tropiques tout en maintenant votre peau hydratée. On adore : sa composition à 96% d'ingrédients d'origine naturelle et vegan. Sa texture gel fond sur votre peau pour lui apporter de la fraîcheur. Grâce à son actif clé, lAloe vera, connu pour ses vertus hydratantes, apaisantes et réparatrices, la peau est hydratée et rafraîchie. À intégrer à votre routine d'été et à glisser dans votre valise sans plus tarder ! Made in France - Note Yuka : 86/100 (Excellent)