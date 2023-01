Confesser, Fletch 2 Script maintenant en cours d’écriture

L’écrivain et réalisateur derrière Confesser, Fletch, Greg Mottola, a révélé qu’il travaillait actuellement sur le scénario d’une suite… malgré Confesser, Fletch 2 pas encore le feu vert. S’adressant aux réseaux sociaux, Mottola révèle qu’il est en train d’écrire le scénario de ce qu’il espère devenir la suite en disant: « Cela ne sera peut-être jamais fait, mais je vais faire de mon mieux. »





Sorti l’année dernière et décrit comme une comédie délicieuse, Confesser, Fletch voit Des hommes fous l’acteur Jon Hamm succède à Chevy Chase en tant que Fletch, charmant et infiniment gênant, qui devient le principal suspect dans une affaire de meurtre alors qu’il recherche une collection d’art volée. Le seul moyen de prouver son innocence ? Découvrez lequel de la longue liste de suspects est le coupable – du marchand d’art excentrique et d’un playboy disparu à un voisin fou et à la petite amie italienne de Fletch. Le crime, en fait, n’a jamais été aussi désorganisé.

FILM VIDÉO DU JOUR

Réalisé par Greg Mottola, qui a également co-écrit le scénario avec Zev Borow, et basé sur le roman du même nom de Gregory Mcdonald de 1976, Confesser, Fletch étoiles Lorenza Izzo, Marcia Gay Harden, Kyle MacLachlan, Roy Wood Jr. et John Slattery aux côtés de Hamm.

Confesser, Fletch est sorti en salles limitées et en vidéo premium à la demande en septembre 2022 avant d’atterrir sur Showtime en octobre. Le film, qui est en fait le troisième volet de la Fletch série suivante Fletch en 1985 et Fletch vit en 1989, a rencontré des critiques favorables de la part des critiques. Une grande partie des éloges a été envoyée à Hamm, beaucoup adorant voir l’acteur afficher ses côtelettes comiques dans un rôle principal, tandis que d’autres ont loué le scénario amusant et sa renaissance réussie de la franchise.

Malgré cela, un box-office plutôt tiède signifie que Confesser, Fletch 2 n’a pas encore reçu le feu vert.





Avouez, Fletch 2 s’inspirera du roman Fletch’s Fortune

Afficher l’heure

De toute évidence, Mottola espère que Confesser, Fletch recevra un suivi, l’écrivain révélant dans son message que Confesser, Fletch 2 sera basé sur le troisième roman de la Fletch séries, Fortune de Fletch. Le roman trouve le titulaire Irwin Maurice « Fletch » Fletcher vivant loin du monde du journalisme sur la Côte d’Azur. En train de développer un bronzage tueur et de coucher avec la femme du voisin, Fletch se sent plutôt bien. C’est jusqu’à ce que les agents Eggers et Fabens se présentent avec un peu plus d’informations sur Fletch que ce qui est confortable et une invitation à la convention de l’American Journalism Alliance.

Ainsi, Fletch se retrouve soudainement enrôlé comme espion parmi ses pairs journalistes. Mais avant même qu’il puisse mettre en place sa surveillance, il y a un meurtre. Et presque tout le monde est suspect. Parce que beaucoup de gens étaient employés par Walter March, et la plupart d’entre eux avaient une raison de le haïr.

À quel point Confesser, Fletch 2 s’en tiendra au matériel source reste à voir (ou ne sera peut-être jamais vu), mais le public aimerait sans aucun doute voir Jon Hamm au centre de ce mystère de meurtre.