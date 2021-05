OnePlus présente l’application Clipt pour partager des médias entre smartphones, ordinateurs portables et tablettes

10 mai 2021 17:06:19 IST

OnePlus a introduit un nouveau Clipt application qui permet aux utilisateurs de transférer des fichiers multimédias de leurs smartphones vers des ordinateurs portables ou des tablettes. Selon le fonctionnaire article de blog, l’application est développée par OneLab, qui a été récemment introduite par la société. La nouvelle application Clipt sert de pont entre un smartphone et un ordinateur portable ou une tablette. Avec cela, les gens peuvent facilement copier des textes depuis un téléphone et les coller sur un ordinateur portable. Cela imite le concept de l’application Google Clipboard pour copier-coller des textes. Outre le contenu écrit, Clipt permet aux utilisateurs de partager des photos et des fichiers à l’aide de Google Drive.

L’application s’avérera utile lorsque les utilisateurs doivent partager du contenu entre leur téléphone et leur ordinateur portable sans avoir besoin d’un long processus. Cela sera particulièrement utile dans la situation actuelle de travail à domicile.

Pour que l’application fonctionne, les utilisateurs doivent s’assurer de deux choses. Téléchargez l’application sur le smartphone et l’ordinateur portable / la tablette et connectez-vous à leur compte Google à partir des deux appareils.

Tout cela sera fait en gardant à l’esprit la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. OnePlus suggère que l’application ne lira et n’écrira que le contenu destiné à être copié. L’autre contenu sur Google Drive sera hors de portée de l’application. L’application comprendra les 10 derniers fichiers partagés par les utilisateurs et sera automatiquement supprimée pour économiser le stockage et garantir la confidentialité.

le Clipt L’application est disponible pour les utilisateurs d’Android via le Google Play Store et en tant qu’extension Chrome via le Chrome Store. Il sera bientôt disponible pour les utilisateurs iOS.

