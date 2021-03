Superstore Saison 6: Il y avait tout ce qu’une finale de série devrait avoir: des sourires, des larmes, des événements à couper le souffle et des adieux sincères

Le retour d’Amy Sosa est l’un des éléments les plus palpitants de la finale. Elle arrive au «SuperStore» déterminée à aider ses anciens collègues à éviter la fermeture du magasin 1217.

Le retour d’Amy pour soutenir ses anciens collègues illustre qui elle est. Le personnage d’Amy sera toujours plus concerné par sa famille Cloud 9 que par tout travail d’entreprise. Les employés du magasin 1217 sont maintenant prêts à affronter Zephra et à sauvegarder leur magasin, grâce aux mises à jour constantes d’Amy. Ils ont bon espoir de faire partie des 5% d’emplacements Cloud 9 qui resteront disponibles.

Et avec Amy à leurs côtés, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Malgré une tentative courageuse, Zephra a l’intention de transformer le magasin 1217 en un centre de distribution, jetant le doute sur l’avenir de chacun. Tous sauf Amy. Mais une chose que nous savons à propos d’Amy, c’est qu’elle est profondément fidèle et protectrice envers sa famille Cloud 9. Mais c’est tout à fait dans son caractère pour elle de démissionner de son poste de direction chez Sephora.

Puisque tout le monde a perdu son emploi, la finale entière tourne autour des personnages qui réfléchissent à leurs projets futurs tout en se souvenant de leur passage à Cloud 9. Beaucoup de personnages, en particulier Mateo, trouvent cela difficile car leur avenir est incertain. Mateo méritait d’être promu superviseur d’étage dans Superstore Saison 4. Il a excellé dans tous les efforts qu’il a poursuivis, y compris en tant qu’ouvrier d’étage, superviseur d’étage, employé du centre ophtalmologique et assistant du directeur.

L’histoire de Mateo est étroitement liée à celle de Glenn, qui fait face à un avenir sombre après la fermeture du magasin 1217, qui l’a contraint à la retraite. Mateo, pour sa part, souligne que personne ne fait pression sur lui pour qu’il se retire; il peut trouver un emploi ailleurs. L’intrigue de Dina montre à quel point elle a progressé depuis la première saison de Superstore. Elle pensait que tout le monde pouvait être remplacé au début du spectacle. Dina ne se souciait d’aucun membre du personnel et elle méprisait la majorité, sinon la totalité.

Dina comprend désormais les forces et les faiblesses de chaque employé. Elle est incapable de prendre une décision car elle aime et apprécie tous ses travailleurs, ce qui est un signe de sa croissance. Il y a un fort développement des personnages et des intrigues en cours engageantes … ce qui en fait une frénésie parfaite, mais pas tellement qu’elle n’est inaccessible à ceux qui veulent commencer à regarder tout de suite sans avoir besoin de rattraper leur retard.

La Finale Superstore a répondu à toutes nos attentes et plus encore. Il est inhabituel de voir la finale d’un film si bien faite, mais Superstore réussit.

