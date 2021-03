Mighty Ducks: Emilio Estevez ne voulait initialement pas de redémarrage

Revivre les franchises chères du passé à travers la télévision est une tendance que Disney a rejoint avec la production de «Mighty Ducks: Game Changers» sur son service de streaming, une idée que l’un de ses protagonistes aurait rejetée d’innombrables fois.

Emilio Estevez n’était pas si sûr du retour attendu de l’entraîneur Gordon Bombay à l’écran, révélant lors d’une récente interview qu’il avait rejeté certaines grandes idées qui se sont présentées pour le redémarrage jusqu’à ce que « Game Changers » frappe à sa porte.

Lors d’une conversation avec Entertainment Weekly, l’acteur a assuré que la série Disney + était la dernière tentative de Steven Bril, créateur de la franchise, de le convaincre de revenir à son personnage attachant, même si cela n’avait pas réussi jusqu’à ce que le script ait atteint son objectif. limites. mains, à quel point il a décidé de faire un essai.

«Je n’ai vraiment pas vu ce qu’ils voulaient faire de Bombay. Je pensais que nous l’avions exclu. Steven et les écrivains ont commencé à me parler de cette idée que ce Bombay se cachait, que le hockey n’avait pas été bon pour lui au cours des dernières décennies et qu’il était le gars vivant à la périphérie de la ville sans se connecter avec les gens », a déclaré Estevez .

« Game Changers » traiterait de l’obscurité du personnage qui a décidé d’être un paria social, même si tout ne serait pas la ruine et l’amertume pour lui, car une nouvelle génération de joueurs arriverait pour apprendre tout ce qu’il a à offrir. Estevez reconnaît que c’est ce «mystère» qui l’a poussé à revenir dans la franchise.

En plus de son rôle dans la saga des films sur « Mighty Ducks », Esteves est également reconnu pour avoir fait partie du « Brat Pack » dans les années 80, un groupe de jeunes acteurs qui ont agi ensemble dans diverses productions. Bien que le casting « Breakfast Club » ou « St. Elmo’s Fire »se sont rencontrés ces dernières années, Estevez a toujours gardé ses distances par rapport à de tels événements.

L’acteur conclut que malgré son refus initial de rappeler ses emplois précédents, ce fut une grande étape personnelle pour lui de revenir dans la franchise « Mighty Ducks ». « Game Changers » est maintenant disponible sur Disney + avec son premier épisode, avec une stratégie de première hebdomadaire comme la plateforme est habituée à chaque production.