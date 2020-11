"Les âmes du démon": Comment la PS5 m’apprend encore à aimer Soulslikes

Sympa mais difficile: des jeux comme « Demon’s Souls » ont mis ma résistance à la frustration à l’épreuve. Si je perds ensuite mes repères, mon attention se tourne souvent vers d’autres jeux. La PS5 a un antidote prêt ici: la nouvelle console me montre le chemin si je ne sais pas où aller.

Les astuces de jeu sont partout en ligne, et surtout avec des jeux longs et complexes, il n’y a pas de honte à demander conseil. La PS5 m’évite la recherche Web ennuyeuse: la nouvelle fonction d’aide intégrée me permet de regarder des vidéos d’indices directement dans le menu du jeu. Comment cela fonctionne exactement et dans quelle mesure ce guide me guide à travers le jeu, j’ai essayé d’utiliser « Demon’s Souls », la mère de tous les Soulslikes, comme les jeux de ce genre sont appelés.

Je ne suis pas un débutant complet en matière de soul, mais avec la meilleure volonté du monde, mon bilan ne peut pas être décrit comme glorieux. J’aimais jouer à la fois à « Bloodborne » et au premier « Dark Souls », mais j’ai eu du mal avec ma patience, surtout dans les passages où le but est de rester orienté dans les mondes confus du jeu. Il y a trop de jeux qui se disputent mon attention ces jours-ci – les bibliothèques de jeux comme Game Pass ne facilitent pas cela.

Uniquement avec PS Plus: le guide PS5 est derrière un paywall

Quand j’ai vu la bande-annonce du remake de « Demon’s Souls », j’ai tout de suite eu envie de recommencer. No Soulslike n’avait pas l’air aussi bien avant: des animations douces et moelleuses, des effets d’ombre et de lumière à couper le souffle et une atmosphère qui ressemble au frère maléfique et injuste de la trilogie « Le Seigneur des Anneaux ». Le ballon de test approprié pour la fonction d’aide de la nouvelle PlayStation5 – la fonction est disponible pour les abonnés PS-Plus directement dans le centre de contrôle de la console.

Dès le début du jeu, je vois comment cela fonctionne: un appui court sur le bouton PS amène les nouvelles cartes d’activité à l’écran. Le premier montre ma tâche actuelle et une icône, une ampoule avec le logo PS Plus dessus. Selon le jeu et la situation, il existe d’autres cartes. Je sélectionne la première carte et je reçois trois conseils accompagnés de vidéos. Au début du jeu, ce sont des conseils de base qui m’apportent peu – c’est décevant, mais je m’en tiendrai.

Au fil du temps, j’apprends à apprécier l’aide. Pour chaque section du jeu, il y a une nouvelle carte avec trois conseils supplémentaires qui ont été fournis par les développeurs du jeu. Les cartes attirent mon attention sur des détails que j’aurais pu manquer autrement. Ils me disent, par exemple, comment je peux obtenir un ornement de jade rare ou quand je devrais essayer d’atteindre des endroits plus bas. J’ai été frappé par la prudence du guide PS5: les astuces me guident pour trouver moi-même le chemin vers l’objectif, sans me dire maladroitement la prochaine étape.

Mon prochain projet: le chevalier de la tour

Pendant ce temps, je fais face au premier boss final vraiment difficile, le gigantesque chevalier de la tour. La carte correspondante me montre quel bonus de séduction m’attend si je le vainc: une âme de démon de fer qui aide ma pauvre âme à retrouver un corps humain. Le guide PS5 m’a également donné des stratégies utiles, d’abord je devais tuer les soldats avec des arbalètes et approcher le chevalier par derrière. J’aurais peut-être eu besoin de 15 tentatives supplémentaires pour le découvrir par moi-même. Mais je dois encore vaincre le boss final moi-même – et c’est difficile.

L’icône dans le coin supérieur droit de la carte indique le guide PS5.

Néanmoins, j’ai le sentiment que je peux mieux me concentrer sur l’essentiel si j’ai matière à réflexion dans le bon sens avant un défi. Cela est d’autant plus fiable que la source de ces conseils est fiable – dans ce cas, ils viennent de première main grâce au Guide PS5.

De courtes vidéos donnent de brefs conseils.

Les astuces de jeu en ligne peuvent prêter à confusion

De nombreuses solutions en ligne pour des jeux comme Dark Souls sont similaires à des donjons complexes à travers lesquels vous devez trouver un moyen de trouver le bon conseil. S’il n’y a pas d’ordre linéaire dans lequel les zones de jeu et les boss doivent être travaillés, cela devient rapidement particulièrement déroutant. Si la frustration m’a pris dans le jeu, j’ai du mal à chercher le meilleur guide en ligne en ligne. La fonction d’aide de la PS5 me semble prometteuse, même si trois astuces par section de jeu sont très économiques.

Oui, je suis encore au début de « Demon’s Souls ». Mais en plus des bons contrôles et de la fréquence d’images douce, c’est aussi le guide PS5 qui me donne du courage. Le jeu est beau à tomber amoureux, plein de détails et avec une atmosphère fantastique. Peut-être que les vidéos de conseils sont exactement ce qui me garde fidèle à ce grand jeu avant que je ne sois désespérément perdu et que la frustration ne mange mon désir. Souhaite moi bonne chance!