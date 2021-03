Star Wars – The Black Series reçoit le nouveau Stormtrooper de Battlefront 2, l’Imperial Missile Trooper

Hasbro a annoncé un nouveau Stormtrooper de la populaire franchise « The Black Series ». Le tout nouveau « Imperial Rocket Trooper » monte aussi comme les figurines Star Wars Jedi: Ordre déchu la sous-série Grands joueurs.

En conséquence, le soldat de fusée appartient également à un jeu vidéo Star Wars Battlefront 2. Alors vous avez peut-être sifflé dans les airs avec lui avant? Le soldat de fusée sort maintenant aussi rond Figurine de 15 cm de haut à votre domicile.

Ici vous pouvez voir les premières photos de Hasbro (cliquez pour agrandir):

La figure apparaît en premier exclusivement chez GameStop et sortira aux États-Unis plus tard cet été. On ne sait toujours pas quand elle passera à l’international.

Cela signifie donc que vous ne pouvez pas encore les pré-commander. S’il y a plus d’informations à ce sujet, vous les trouverez sur 45secondes.fr.