Une des plus grosses déceptions que les fans de »Exorciste » (The Exorcist) a été l’annulation de la série par RENARDEh bien, avec seulement deux saisons, il a conclu son histoire le 15 décembre 2017. La production, inspirée du film du même nom de 1973, a reçu un bon accueil de la part des critiques, mais cela n’a pas pu être vu par les téléspectateurs.

Selon les rapports d’audience de la série, « The Exorcist » a eu du mal à trouver un public le vendredi soir, mais ses notes ont continué de baisser au fur et à mesure que les épisodes progressaient. De même, le créateur du programme, jeremy tueura déclaré que l’annulation était en partie due à l’achat de Renard du 20e siècle par Disney, qui ne voyait pas d’avenir prospère pour le film, en plus de ne pas être un contenu pour toute la famille.

»L’Exorciste » mettait en vedette l’acteur mexicain Alphonse Herreraainsi que ben daniel Oui Kurt Egyiawan, même si l’histoire promettait d’apporter l’histoire du film classique avec une bonne narration, c’était le programme avec la plus haute cote d’audience de Fox au cours de la saison 2016-2018. Herrera a partagé la nouvelle de l’annulation sur son compte Twitter, en écrivant » Triste mais vrai. Merci à la congrégation pour ce voyage incroyable. Amen ».

Le drame était vaguement basé sur le film d’horreur de 1973 du même nom. Après la saison 1, la série est passée à un format d’anthologie, se répétant avec seulement quelques pistes, dont Ben Daniel et Alfonso Herrera. La finale de la saison 2, diffusée le 15 décembre et qui servira désormais de dernier épisode de la série, a attiré 1,32 million de téléspectateurs, un chiffre considérable mais en deçà des attentes de FOX.

Créé par Jeremy Slater, le drame d’horreur psychologique et spirituel a été créé pour la première fois en 2016 et la deuxième saison est sortie en septembre 2017, se terminant à la fin de cette année. L’émission a été produite par Slater, Sean Crouch, Jason Ensler, Rupert Wyatt, Roy Lee, James Robinson, David Robinson et Barbara Wall.