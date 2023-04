One Piece: Dans Manga Chapter 1081, le combat Blackbeard vs Law est terminé, c’est le gagnant

Le légendaire une pièce est dans le manga du même nom par Eichiro Oda à portée de main. Plusieurs grands pirates sont sur le point d’atteindre le mystérieux trésor, ce qui signifie bien sûr que certains adversaires puissants s’affrontent progressivement. Et l’ancien supernovae s’impliquer, bien sûr.

Mais si tous les prétendants au Titre du roi des pirates Chaque fois qu’il y a des combats, il y a naturellement des gagnants et des perdants. L’un prend ce que l’autre a construit et l’autre peut avoir de la chance s’il survit. Il peut Enfant d’Eustas pendant ce temps chante une chanson de lui, mais il a déjà environ deux ans Empereur des mers perdu.

Son ancien adversaire Loi sur les eaux de Trafalgar D était toujours en lice, seulement qu’il faisait face à un adversaire très fort, à savoir l’Empereur Marshall D Enseignermieux connu comme Barbe Noire. Maintenant, ce combat est terminé et si vous ne voulez pas connaître le vainqueur, vous ne devriez pas lire plus loin.

One Piece: Blackbeard vs. Law, c’est le gagnant (Manga Chapitre 1081)

De nombreux lecteurs de One Piece conviennent maintenant que Blackbeard le grand antagoniste de la série est, même s’il aime les personnages sakazuki ou le mystérieux Dans le obtient une bonne concurrence pour ce titre douteux. L’inquiétude des fans de l’adorable capitaine était donc grande Gang de pirates du cœur.

Lorsqu’il a soudainement affronté Barbe Noire il y a quelques chapitres, le combat était déjà décidé pour certains, après tout il ne devrait guère être possible que le patron du héros échoue déjà à cause d’un personnage secondaire. Ou? Cependant, si vous vouliez une réponse à cette question, vous deviez être patient, car Oda a le résolution attendu un peu.

Presque 20 chapitres se sont écoulés depuis que le gang des pirates Heart et le gang des pirates Blackbeard se sont affrontés. Si longtemps, nous avons dû attendre et boire du thé et faire semblant de ne pas nous en soucier s’inquiéter de la loi, bien qu’il ait presque certainement un problème tout aussi important. Et maintenant, le chat est sorti du sac.

©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Manga Chapter 1081 nous ramène à L’île des Vainqueurs, où la lutte de ces deux prétendants au trône des pirates a pris fin. Le vaisseau de Law, le sous-marin Tang polairea été mis en pièces, et Law ainsi que son Navigateur Bepo gît vaincu sur le sol. Barbe Noire note que sans navire, les deux ne sont même plus de vrais pirates.

Il menace également de remettre Law à certains des pirates dont le capitaine du gang de pirates Heart a volé une fois le cœur pour obtenir sa place en tant que Samouraï des mers acheter. À ce moment-là, Bepo recourt à des mesures drastiques et vous avale boule de grondementqu’il a reçu de Chopper.

A la surprise générale, le médicament fonctionne et le petit ours polaire devient son Forme Sulong et cela, bien qu’il n’y ait même pas de pleine lune. Alors Bepo parvient à attraper son capitaine, à sauter dans la mer et fuire. Le chapitre se termine avec les mots que les Heart Pirates complètement vaincu devenu.

Le destin du droit cependant, nous ne le savons pas. Son état est au moins suffisamment critique pour qu’elle s’inquiète sérieusement pour Bepo, qui pourrait être son capitaine et son ami. mourir. Cet avenir est certainement possible, mais probablement plutôt improbable, après que tous les personnages meurent rarement dans One Piece et généralement ils le font héroïquement.

Mais nous ne pouvons pas vraiment le savoir et il faudra probablement un certain temps avant que nous le sachions. Le prochain chapitre manga de One Piece arrive seulement dans deux semaines et même alors, nous n’entendrons probablement rien à propos de Law. Cependant, s’il y a des indications sur son état, nous vous le ferons bien sûr savoir.