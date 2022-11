Supergirl est annulée par The CW après sa troisième saison

Après de récentes rumeurs, la chaîne La CW a officiellement annulé la série »fille étoile » après trois saisons. Selon de nouvelles informations, la fin du programme arrivera le 7 décembre et servira à cataloguer son contenu original après le rachat de la chaîne par Nexstar.

Dans un communiqué, le créateur Geoff John a déclaré: » Stargirl a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur pour de nombreuses raisons … Avec tous les changements qui se préparent sur le réseau, nous savions que c’était peut-être la dernière saison, alors nous avons écrit avec cela à l’esprit et avons livré ce que je pense être la meilleure saison à ce jour. Les acteurs et l’équipe sont extraordinaires, et je tiens à les remercier de m’avoir aidé à donner vie à cette série. »

Le nouvel accord entre CW et Nexstar a été conclu en août de cette année, Nexstar détenant actuellement 75 % des revenus du réseau, tandis que Découverte de Warner Bros. Oui primordial ils continueront à avoir 12,5% chacun. Le PDG de Nexstar, Perry Sook, a déclaré: « Nous prévoyons d’appliquer les mêmes normes financières strictes à l’exploitation de The CW que nous appliquons à nos autres activités. »

L’annulation de »Stargirl » intervient après plusieurs annulations de séries originales de The CW, dont »DC’s Legends of Tomorrow », »Batwoman », et plus récemment »The Flash », qui s’est terminée avec sa neuvième saison. Même avec tous ces projets arrêtés, le directeur exécutif de The CW, Marc Pedowitza assuré que la chaîne continuerait avec des productions de super-héros.

« Nous sommes restés dans le secteur des super-héros … Nous continuons à travailler avec Greg Berlanti, qui a été le cerveau créatif de The CW DC Universe », a-t-il expliqué. »Nous avons commencé avec ‘Arrow’ il y a 10 ans, maintenant nous avons continué à créer beaucoup de super-héros. Et nous en sommes fiers et nous prévoyons de rester dans ce secteur. »

Les rumeurs entourant l’annulation de » Stargirl » ont commencé à circuler il y a au moins un mois, les fans lançant une campagne #RenewStargirl, exigeant que The CW renouvelle la série pour s’assurer qu’elle continuerait à être diffusée. » Stargirl » était l’une des seules émissions disponibles sur The CW, les deux autres étant » Superman & Lois » et le prochain » Gotham Knights ».