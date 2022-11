Date de sortie de l’épisode 9 d’American Gigolo, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens ont vraiment recherché la date de sortie de l’épisode 9 d’American Gigolo. Après avoir regardé tous les épisodes précédemment publiés de cette série, les fans sont vraiment intéressés à savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour avoir toutes les précisions possibles vous êtes nombreux à aller sur les différentes pages de google. Pour cette raison, nous sommes là pour vous aider avec un guide séparé.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 9 d’American Gigolo dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette émission . Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série américaine et le nom de ses sociétés de production est Paramount Television, Jerry Bruckheimer Television et Showtime Networks. Le premier épisode de cette émission est sorti le 9 septembre 2022 après la sortie de cette émission qui a réussi à gagner en popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suit Julian Kaye et au fur et à mesure que la série progresse, vous verrez qu’il a été libéré 15 ans après sa condamnation illégale et qu’il se démène pour trouver sa base dans l’industrie du sexe moderne de Los Angeles. Cette série est assez intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 9 d’American Gigolo. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 9 d’American Gigolo

Si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 9 d’American Gigolo. Dans la saison 1 il n’y a que 8 épisodes et l’épisode 8 est sorti le 30 octobre 2022. Il faudra donc attendre la prochaine saison de cette série. Nous partagerons tous les détails possibles sur le renouvellement de la saison prochaine sur cette page. Nous vous recommanderons donc à tous de sauvegarder le signet de cette page.

Liste des épisodes

Pilote

Joli bébé

Ravissement

Rien n’est réel sauf la fille

La roue d’échappement

Fille du dimanche

Atomique

Est de Eden

Où diffuser cette série ?

Si vous voulez vraiment regarder cette série, son réseau officiel est Showtime. Si vous souhaitez diffuser cette série en ligne, elle est disponible sur Showtime et Prime Video. Vous pouvez donc diffuser ici tous les épisodes précédents que vous avez manqués jusqu’à présent, mais pour diffuser cette émission sur ces plateformes, vous devrez d’abord acheter son abonnement.

Spoilers

Maintenant, nous allons partager le spoiler du dernier épisode. Si vous ne l’avez pas regardé jusqu’à présent, jetez un œil ci-dessous.

Julian récupère Colin d’un sauveur improbable; Sunday ne peut pas ébranler un lien avec ses affaires ; Michelle considère ce qu’elle veut et ce dont Colin a besoin.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 9 d’American Gigolo, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Nous vous proposerons donc juste ici de marquer la date. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 9 d’American Gigolo, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

