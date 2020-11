Cyberpunk 2077 vous donne des objets Witcher, c’est comme ça que vous les obtenez

CD Projekt ne peut tout simplement pas l’aider et revient pour Cyberpunk 2077 son côté généreux envers le monde extérieur. Ce seront principalement des fans de Le sorceleur Les sentiments de bonheur vous dépassent, car les goodies gratuits sont bien sûr des objets de la franchise Witcher.

Nous vous expliquons à quel point il est facile d’obtenir les articles gratuits pour « Cyberpunk 2077 ».

Cyberpunk 2077: goodies gratuits de The Witcher et Gwent

On ne sait pas encore si Ciri ou Geralt via un voyage à travers le temps et l’espace comme un œuf de Pâques possible apparaîtra dans « Cyberpunk 2077 ». Ce qui est certain, cependant, c’est que la saga Witcher entre en jeu sous la forme de quelques objets avec lesquels vous pouvez décorer le protagoniste de V.

Comment obtenir le contenu gratuit? Tous ceux qui achètent le jeu de science-fiction et possèdent un jeu The Witcher sélectionné recevront les goodies numériques. Peu importe la plate-forme que vous utilisez, il est seulement important que votre plate-forme soit liée à votre compte GOG correspondant.

Comment lier mes plateformes à mon compte GOG?

Téléchargez GOG Galaxy et installez le lanceur. Accédez au vôtre Réglages. Choisissez sous plateformes Intégrations. Liez le compte de votre choix à PSN, Xbox Live, Origin, Steam ou Uplay.

Les tenues, armes et éléments décoratifs gratuits

Si vous avez votre compte GOG avec les jeux Witcher nécessaires et que vous l’avez lié en conséquence, vous pouvez vous attendre à un certain nombre de goodies sympas, notamment:

Veste en cuir de samouraï avec logo de l’école de loups en tenue

T-shirt avec logo The Witcher en tenue

Katana Licorne noire comme une arme

Gwent troll avec l’armure Arasaka comme élément décoratif dans l’appartement Vs

Incidemment, le tout fonctionne également dans l’autre sens. Vous avez par exemple Gwent, avec la sortie de «Cyberpunk 2077» le 10 décembre 2020, vous pouvez vous attendre à de nouvelles pièces et conceptions de cartes pour le jeu de cartes en ligne, qui sont en relief avec le logo du samouraï:

Comme mentionné dans Night City Wire d’aujourd’hui, en possédant à la fois GWENT et @CyberpunkGame, les joueurs pourront obtenir un dos de carte, une pièce et un titre spéciaux dans GWENT, et une peluche Shupe avec un t-shirt Wolf School dans Cyberpunk 2077. Plus de détails à venir! @GOGcom 👀 pic.twitter.com/cF6WqCF11C – GWENT (@PlayGwent) 19 novembre 2020

