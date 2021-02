"Le dernier d’entre nous"- Tournage: HBO annonce les principaux acteurs

C’est enfin sorti: HBO révèle qui se glissera dans les rôles des deux protagonistes Ellie et Joel dans l’adaptation télévisée du jeu vidéo « The Last of Us ». Les fans de « Game of Thrones » en particulier devraient écouter attentivement les noms des acteurs.

Pedro Pascal et Bella Ramsey deviennent les deux survivants Joel et Ellie dans la série « The Last of Us », comme rapporté par Deadline, entre autres.

« The Last of Us » devient une série

Dans l’adaptation du jeu vidéo, Pascal et Ramsey se retrouvent dans une période post-apocalyptique où une grande partie de la civilisation a été anéantie par un champignon mystérieux. Joel est en fait un solitaire qui se maintient à flot avec des travaux commandés – parfois criminels -. Pour un nouvel emploi, il est censé faire sortir en contrebande Ellie, 14 ans, d’une zone de quarantaine et l’amener à un groupe de résistants à travers la moitié de l’Amérique.

Mais bien sûr, il y a plus à faire, car Ellie n’est pas n’importe quel enfant. Dans le même temps, Joel doit se battre avec ses démons intérieurs, qui ne cessent de le rattraper de son passé.

Pascal et Ramsey partagent une histoire HBO

Les deux acteurs ont une chose intéressante en commun, car ils faisaient déjà partie de la série à succès de HBO « Game of Thrones ». Pedro Pascal a été vu comme Oberyn Martell pendant sept épisodes en 2014 – jusqu’à ce que le prince soit littéralement écrasé par Gregor « The Mountain » Clegane. Pedro Pascal a également de l’expérience en tant que baby-sitter, après tout, il joue le rôle principal dans « The Mandalorian » depuis 2019. Dans la série extrêmement réussie « Star Wars », il est en fait censé seulement amener un enfant trouvé de A à B – mais se rend vite compte que « l’enfant » est quelque chose de spécial et a besoin d’une protection appropriée et de soins paternels.

Contrairement à Pascal, Bella Ramsey n’a rejoint « Game of Thrones » que plus tard, mais a ensuite été vue dans neuf épisodes en tant que Lyanna Mormont. Avec sa maison, elle a soutenu les Starks dans la bataille pour Westeros.

Quand le tournage de « The Last of Us » commencera n’est toujours pas clair. Le moment où la série commencera sur HBO est également inconnu pour le moment.