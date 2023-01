Pourquoi Shin Seul-ki a choisi Choi Jong-woo plutôt que Kim Jin-young dans « Heaven for Two » Saison 2

La deuxième saison de « Heaven for two » (« Single’s Inferno » en anglais) touche à sa fin et les couples de l’Île de l’Enfer sont déjà formés. A cette occasion, nous avons pu voir nouveaux entrants apprendre à se connaître et découvrir qui était leur moitié dans le série netflix. Cependant, l’une des plus grandes surprises a été le choix de Shin Seul-ki, l’une des filles les plus populaires de cet épisode.

Le 11 janvier 2023, les deux derniers épisodes de la série ont été diffusés. télé réalité Coréen qui a conquis le public durant ces semaines. Il a été positionné dans Top 10 mondial de la plateforme de streaming, ainsi que d’autres productions asiatiques telles que Alice au pays des frontières et « La Gloire ».

Dans la saison 2, nous avons pu voir le développement des liens qui se nouaient entre les 12 candidats qui étaient sur une île déserte pendant dix jours. Dès le début, Shin Seul-ki était l’une des plus populaires, car Shin Dong Woo et Choi Jong Woo s’intéressaient à elle.

Pas à l’aise avec le chirurgien plasticien de 32 ans, la jeune barista semblait avoir une voie toute tracée pour la séduire. Cependant, l’arrivée de Kim Jin-young a compliqué leurs plans.

Le YouTuber coréen a immédiatement attiré l’attention de Seul-ki et ils sont allés ensemble à Sky Island pour mieux se connaître. À un moment donné, elle a même dit qu’elle serait patiente avec lui. Par conséquent, beaucoup se demandent pourquoi il a décidé de choisir Jong Woo.

POURQUOI SEOUL-KI A-T-IL CHOISI JONG-WOO ET NON JIN-YOUNG ?

Bien qu’il semblait évident que Shin Seul-ki aimait davantage Kim Jin-young, l’étudiante en piano a décidé de choisir son contemporain, ce qui lui a fait pleurer non seulement, mais aussi les commentateurs Lee Da Hee et Cho Kyu Hyun.

Le choix du joueur de 25 ans peut être dû à deux raisons principales : la persévérance de Choi Jong Woo et l’incertitude que représentait Jin-young.

Shin Seul-ki et Choi Jong-woo sont partis ensemble à la fin de la saison 2 de « Heaven for Two » (Photo : Netflix)

Choi Jong Woo était sûr de ce qu’il voulait

Dès le premier choix, Jong Woo a choisi Seul-ki comme la fille qu’il aimait, et au fur et à mesure qu’il la connaissait davantage, il était sûr de sa décision. Bien qu’elle ait été l’une des plus populaires et qu’il y ait eu beaucoup de concurrence, elle n’a jamais abandonné (il faut dire que c’était sans la mettre mal à l’aise).

Le fait que Jin-young soit également populaire auprès des femmes lui a permis de lui parler à l’intérieur même de Hell Island, où il a pu se rapprocher d’elle grâce à un livre qu’il lui a donné, la réconforter pendant qu’elle pleurait et lui montrer tout ce qu’il avait à apporter. . .

Cela a plu à Seul-ki, qui a ensuite voulu que Jong Woo remporte le concours masculin afin qu’ils puissent tous les deux aller à Sky Island ensemble. Lorsque cela s’est produit, elle était beaucoup plus à l’aise avec lui qu’avec l’ancien militaire et ils ont même trouvé des passions communes comme le café.

Quand ils ont parlé de ce qu’ils ressentaient, il n’a pas voulu la pousser, mais il a exprimé ce qu’il ressentait, assurant qu’il se préparait à la décision qu’elle allait prendre. »ne lui a pas fait si mal”.

Kim Jin-young n’a jamais dit la bonne chose

Pour le public, il était évident que Jin-young était également intéressé par Seul-ki. Cependant, en raison de sa façon d’être, il n’a jamais été en mesure de le communiquer correctement. Chaque fois qu’elle s’approchait de lui et lui posait une question (dans le but qu’il lui donne une réponse qui la mettrait à l’aise), il répondait trop sincèrement, la faisant douter s’il était vraiment intéressé.

Lorsqu’on lui a demandé quels avaient été les critères pour choisir sa deuxième option pour aller à Sky Island, au lieu de répondre quelque chose comme « Je n’avais pas d’autre alternative, car Jong Woo va te choisir », il a répondu « Parce qu’elle me rend curieux aussi« Maintenant, main ! Mettez-le de votre côté.

Quelque chose de similaire s’est produit lorsqu’ils se sont exprimés avant les élections finales. Seul-ki a dit qu’il avait déjà pris sa décision et lui a demandé s’il l’avait fait aussi. Au lieu de dire oui en la fixant (comme pour dire « je te veux »), il a dit qu’il n’était pas encore sûr parce qu’il n’avait pas fini le spectacle. Oh… Jin-young.