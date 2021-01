Super Mario 3D World + Bowser’s Fury vous permet de jouer à Bowser Jr. en coopération!

Nintendo a aussi quelques nouveaux détails Super Mario 3D World + Bowser Fury divulgué. Le jeu apportera quelques changements de gameplay qui pimenteront un peu l’aventure.

Les détails sont petits, mais probablement pas moins importants Mise à niveau du gameplay. Nintendo le décrit comme des ajustements de plate-forme destinés à rendre le gameplay un peu plus élégant.

Réédition pour la Nintendo Switch avec des ajustements de gameplay

Il y a donc les ajustements de mouvement. Tous les personnages en ont un petit Augmentation de la vitesse recevoir. De plus, ils peuvent grimper de plus en plus hautsi vous en avez un Super ceinture prendre. Il est censé être un ajustement à peine perceptible qui « donne au gameplay le mordant nécessaire ».

En plus, nous ne sommes plus là-dessus Entrées tactiles chargé d’utiliser le jeu pour Sortie de la Wii U était équipé. Le toucher est désormais de l’histoire ancienne, mais le jeu propose désormais un support gyroscopique. C’est ainsi que le Capteur gyroscopique de Joy-Cons Alors entrez en jeu.

Quelle est la particularité de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury?

Sachez que «Super Mario 3D World + Bowser’s Fury» n’est pas seulement une réédition maladroite du titre Wii U «Super Mario 3D World».

En plus des ajustements mineurs et des optimisations du gameplay, Nintendo en a un module complémentaire complet emballé pour cela. Avec Bowser’s Fury, nous pouvons expérimenter une partie dans laquelle quelque chose Des choses mystérieuses avec Bowser est arrivé.

Fury Bowser, il est vraiment fou! © Nintendo

Cela a été gâché par une soupe noire inquiétante et, sous une forme semblable à Dynamax, met tout en décombres et en cendres. C’est donc à Mario et à un compagnon plutôt non conventionnel (Bowser Jr.), tout le monde Insigne de chat et arrêtez le possédé Bowser.

« Donnez un Joy-Con à un ami et jouez dans la coopérative locale à 2 joueurs, l’un prend le contrôle du petit coquin (Bowser Jr.) et aide à chasser l’insigne de chat. »

Alors souviens-toi que tu Super Mario 3D World + Bowser Fury aussi dans coopération locale à 2 joueurs peut jouer et cela s’applique également à l’add-on, où une deuxième personne peut ensuite jouer à Bowser Jr. La libération a lieu le 12 février 2021 pour la Nintendo Switch. le prix revient comme d’habitude chez Nintendo 59,99 euros.