Hitman 3: le niveau initial est terminé en neuf secondes

Le monde du jeu est plein de toutes sortes de défis que de nombreux utilisateurs (en particulier les streamers professionnels) relèvent avec beaucoup de dévouement s’ils veulent être pris au sérieux par l’une des communautés les plus exigeantes de la culture geek.

Une semaine seulement s’est écoulée depuis « Hitman 3», Nouvel épisode de la célèbre saga de IO Interactive est devenu disponible à la vente. Bien que ce ne soit pas exactement un jeu très long, la conception de ses niveaux et de ses scénarios offre suffisamment de complexité pour que le joueur trouve des moyens créatifs et élaborés d’exécuter ses meurtres.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Quand verrons-nous un nouveau Captain America dans le MCU?

On estime que sa première étape, qui se déroule dans la ville de Dubai, cela peut prendre environ une heure au joueur moyen s’il veut le compléter en déverrouillant chacun de ses secrets. Cependant, un joueur aurait pris sur lui d’accomplir les deux objectifs principaux le plus rapidement possible, parvenant à atteindre la barre des neuf secondes.

La chaîne Youtube « Goron»Commence la mission dans le hall du bâtiment, armé d’un pistolet silencieux. Alors que les deux cibles sont en vue d’en bas, le joueur tire un premier coup pour maintenir l’attention, tandis que les cibles bougent légèrement, aidant à tirer les deux coups nécessaires pour terminer la mission.

Faire bouger les deux objectifs dans la position indiquée et les prendre au dépourvu nécessiterait une grande étude initiale du scénario du jeu et comme ce sont les seules conditions requises pour terminer la mission, il ne s’agirait que d’utiliser un grand nombre de tentatives avant. pour pouvoir atteindre le résultat souhaité.

Certains analystes soulignent que, pour relever ce défi, la meilleure option est de l’essayer Xbox série x à la place d’un PS5 en raison de la vitesse du moteur graphique dans la console Microsoft. Cela ne le rendrait pas exempt de certains problèmes sur les serveurs du jeu lors de son lancement, dans lesquels certains rapports rapportent que les joueurs auraient des difficultés à sauvegarder leurs parties.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Doctor Who: Devrait-il s’agir d’un univers élargi?

« Hitman 3»C’est la clôture de la trilogie de redémarrage de la franchise qui a débuté en 2016. Elle est également disponible en PlayStation 4, Xbox One et PC à travers de Magasin de jeux épiques, Stades et Vapeur.