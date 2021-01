Les astronautes font une sortie dans l’espace aujourd’hui pour mettre à niveau un module scientifique de station spatiale. Regardez-le en direct!

Deux astronautes de la NASA mettront à niveau un module scientifique crucial de la Station spatiale internationale en orbite lors d’une sortie dans l’espace aujourd’hui (27 janvier), et vous pourrez le regarder en direct.

La sortie dans l’espace devrait commencer à 7 h 00 HNE (11 h 30 GMT) si les dernières procédures de préparation se déroulent comme prévu, et durer environ six heures et demie, selon la NASA. La couverture commencera à 5h30 HNE (10h00 GMT) et vous pouvez la regarder en direct ici sur 45secondes.fr, gracieuseté de NASA TV.

Flottant dans l’espace, les ingénieurs de vol Michael Hopkins (lors de sa troisième sortie dans l’espace, portant des rayures rouges sur sa combinaison spatiale car il est le premier marcheur spatial) et Victor Glover (lors de sa première sortie).

Au cours de la sortie dans l’espace d’aujourd’hui, les astronautes se concentreront sur la finition de la configuration essentielle des câbles et des antennes pour une nouvelle plate-forme de recherche, Bartolomeo, en dehors du module Columbus de l’Agence spatiale européenne. Bartolomeo accueillera simultanément jusqu’à 12 expériences de recherche dans des domaines tels que l’astrophysique, la robotique et la physique des matériaux.

D’autres tâches de marche dans l’espace comprendront la configuration d’un terminal en bande Ka à haut débit qui permettra au module scientifique de communiquer indépendamment avec les stations au sol européennes, et le retrait d’un support de grappin pour se préparer aux futures mises à niveau du système d’alimentation, a ajouté la NASA.

Bartolomeo en position de stationnement sous le module Destiny sur la Station spatiale internationale (ISS). La plate-forme externe européenne Bartolomeo est une amélioration du module européen Columbus de la Station spatiale internationale (ISS) et de son infrastructure. (Crédit d’image: NASA)

Au moins trois autres sorties dans l’espace sont prévues pour l’équipage de l’Expédition 64, dont une avec les mêmes astronautes lundi (1er février), lorsque Glover et Hopkins installeront la dernière plaque d’adaptateur de batterie lithium-ion pour envelopper quatre ans de batterie cruciale les mises à niveau de la station spatiale, qui ont remplacé des batteries nickel-hydrogène plus anciennes et moins puissantes.

Les autres tâches de la sortie dans l’espace de lundi incluent le retrait d’un autre support de fixation du grappin, l’installation de deux caméras et le remplacement des composants du système de caméra du bras robotique japonais en dehors du module Kibo de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA).

Les astronautes de la NASA Mike Hopkins (au premier plan) et Victor Glover configurent des outils à l’intérieur du sas Quest de la Station spatiale internationale le 8 janvier 2021, pour se préparer à deux sorties dans l’espace prévues. (Crédit d’image: NASA)

Une troisième sortie dans l’espace (date à être annoncée) verra Glover et l’astronaute de la NASA Kate Rubins préparer le système d’alimentation de la station spatiale pour une augmentation de puissance à l’aide de nouveaux panneaux solaires. La quatrième activité extravéhiculaire – également pas encore programmée – verra Rubins et l’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi faire plus de mises à niveau de la station, que la NASA décrira lors d’un prochain point de presse.

