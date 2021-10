Planet of the Dead : tout ce que l’on sait sur la suite de l’armée des morts de Zack Snyder

celui de Zack Snyder Armée des morts, qui a fait ses débuts sur Netflix en mai, est rapidement devenu l’un des films originaux les plus regardés du streamer. Le film de genre met en vedette Dave Bautista dans le rôle de Scott Ward, un ancien spécialiste militaire qui dirige une équipe de mercenaires d’élite dans un Las Vegas infesté de zombies pour récupérer 200 millions de dollars dans un coffre-fort de casino avant que toute la ville ne soit détruite.

Le premier spin-off du film Armée de voleurs vient de tomber sur Netflix. Ici, nous allons regarder le voleur de coffre-fort bancaire Ludwig Dieter (joué par Matthias Schweighöfer, qui réalise également le film) en action avant qu’il ne se retrouve face à face avec les morts-vivants mangeurs de chair. Pendant ce temps, Snyder vient de confirmer une suite au film original, bien intitulé La planète des morts. Voici un aperçu de tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Détails de l’intrigue de la planète des morts

Le premier crédit sur grand écran de Snyder en tant que réalisateur était un remake impressionnant de 2004 de George A. Romero Aube des morts. Et après le succès de Armée des morts, il n’est pas surprenant qu’il veuille poursuivre une autre entrée de zombie dans un proche avenir.

Voyons maintenant où l’intrigue s’est arrêtée à la fin du film. Quant à l’infection zombie, elle n’a pas été entièrement détruite lors de l’attaque nucléaire de Sin City, car Vanderhoe (joué par Omari Hardwick) a transporté sans le savoir l’infection jusqu’à Mexico après avoir subi une morsure de la goule principale, Zeus. .

« De toute évidence, vous savez que Zeus est maintenant mort, mais je pense que parce que je savais que Zeus avait un certain respect pour Vanderhoe, ce qui était réciproque », a déclaré Hardwick à SYFY. « J’ai l’impression que nos personnages se respectent tellement, qui sait? Il y a peut-être eu une morsure secrète que Zeus savait donner à Vanderhoe et ce n’est pas la même morsure mortelle qui laisse tout le monde zombifié. »

De plus, le fait que Vanderhoe amène l’agent pathogène en dehors de Vegas prend les choses au niveau mondial (d’où le titre de la suite), ce qui ouvrira évidemment un monde légitime de possibilités narratives pour Snyder.

Membres confirmés de la distribution

Étant donné que les choses ne se passent pas comme prévu dans Armée des morts, la plupart des acteurs originaux ne seront pas là pour le suivi. En ce qui concerne les retours probables, Kate, l’ex-fille de Scott (incarnée par Ella Purnell), est sortie vivante de Vegas. Bien qu’on ne sache pas où elle s’est dirigée ou quels sont ses plans une fois que ces hélicoptères de sauvetage l’auront récupérée, il y a fort à parier qu’elle jouera un rôle dans la suite à venir. Et outre le Vanderohe porteur d’agents pathogènes, dont nous avons discuté ci-dessus, il ne reste que Dieter, qui s’est retrouvé ironiquement piégé à l’intérieur d’un coffre-fort à la fin du film.

« La vraie aventure serait de voir ce qui est arrivé à [Dieter] quand cette porte du coffre-fort s’est fermée », a déclaré Snyder Inverse. « A-t-il été tué par Zeus ou pas ? Que s’est-il passé ? On ne le voit pas mourir devant la caméra, et il reste encore du temps. Je ne vous dirai pas ce qui se passe dans Armée des morts 2 – alias Planet of the Dead – mais disons simplement qu’il y a une chance que Dieter survive. »

Date de sortie

Snyder a été occupé à réserver de nouveaux projets depuis la sortie du film original, ayant déjà aligné l’épopée de science-fiction « Rebel Moon » avec Netflix. Ce film n’a même pas encore commencé à tourner, ce qui signifie que nous sommes probablement dans au moins quelques années avant de voir un film « La planète des morts » terminé. De plus, ni Snyder ni Netflix n’ont annoncé de date de sortie officielle pour La planète des morts.

Inspirations derrière Armée des morts Univers

Snyder a déclaré que pendant la production de Aube des morts, il a eu l’idée de Armée des morts et s’est rendu compte qu’il avait besoin d’une nouvelle histoire d’origine pour développer l’intrigue et une nouvelle incarnation des morts-vivants. Il a intitulé le projet Armée des morts en hommage à la Nuit des morts-vivants série de Romero. Et similaire au travail de Romero, le film de zombies de Snyder en 2021 fait de nombreuses allusions à l’Amérique réelle. « Les meilleurs films de zombies ont beaucoup de commentaires sociaux », a déclaré Snyder à La santé des hommes. « Vous voyez Sean Spicer et Donna Brazile se disputer à propos de la politique du mur. Et quand vous entendez le président dire que la bombe nucléaire de Vegas sera, par exemple, le feu d’artifice ultime, je ne pense pas que vous ayez à travailler trop dur pour comprendre qui pourrait dire quelque chose comme ça. »

Autre Armée des morts Projets

En plus de Armée de voleurs tomber sur Netflix, la série animée prequel Armée des morts : Lost Vegas est en travaux. Sa distribution de voix d’ensemble comprend Christian Slater, Joe Manganiello, Harry Lennix, Anya Chalotra, Ross Butler, Vanessa Hudgens et Jena Malone. Deborah Snyder a confirmé avec le IndieWire que la série animée en six épisodes fournit la trame de fond. « Vous pourriez y venir en tant que fan d’anime et ne pas avoir vu » Army of the Dead « , puis vous en voulez plus », a-t-elle déclaré.

« Nous allons peut-être dans la zone 51… peut-être pas », Zack Snyder Raconté SYFY. « Mais peut-être. Et puis quand nous sommes là-bas, nous apprenons des choses sur ce que fait le gouvernement … ou nous ne le faisons pas. Mais il y a une chance que nous le fassions. Et tout est très secret et il y a comme … voyage dimensionnel. Je ne sais pas. Est-ce une chose ? Qui sait ?

