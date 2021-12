Blade Star Mahershala Ali est humilié et encouragé par l’approbation de Wesley Snipes

Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar, est prêt à jouer Lame dans le prochain redémarrage de Marvel, et l’acteur ne peut pas remercier l’original Lame star Wesley Snipes assez pour son approbation. Ali ressent clairement la pression de jouer un personnage aussi bien-aimé dans une franchise aussi importante que Marvel Cinematic Universe, l’acteur remerciant récemment Snipes d’être un acte si classe et l’encourageant à porter le manteau de The Daywalker.

« Humilié et tellement encouragé par cela. Parce qu’il n’avait pas à le dire. Personne ne lui a vraiment demandé comme ça. Alors qu’il vienne dire ça, quelqu’un que j’admire tellement. J’ai sincèrement apprécié cela. Alors merci, mon frère.

Wesley Snipes, qui a bien sûr joué le rôle de Lame dans la trilogie composée de Lame, Lame II, et Blade Trinity de 1998 à 2004, avait espéré reprendre le rôle un jour, mais après l’annonce que le personnage serait plutôt joué par clair de lune star Mahershala Ali, Snipes n’a été que favorable. S’adressant aux médias sociaux, Snipes a déclaré à propos du casting d’Ali : « Bonne chance à Mahershala Ali qui va le briser », avant de plaisanter : « Je suis sûr que la lame, mais il va avoir du mal à surpasser Wesley Snipes », et en concluant avec, « Il fera très bien. »

En ce qui concerne le reste du projet, cependant, Snipes a quelques inquiétudes, l’acteur espérant que le redémarrage de Marvel recevra les mêmes éloges que son mandat (pour la plupart). « Ma question n’est pas avec lui, ce sont les gens autour de lui », a déclaré Snipes. « Il faut quelque chose de grand et de très spécial pour faire un film emblématique. Et vous ne savez même pas si ça va être emblématique jusqu’à ce que ce soit fait. Le peuple le décide. . . Je veux la même réaction que nous avons eue avec les versions que nous avons faites. Les spectateurs du théâtre criaient et applaudissaient. Je cherche ça.

On sait actuellement peu de choses sur Marvel Lame, dont certaines rumeurs prétendent qu’il sera intitulé Lame : le tueur de vampires et pourrait inclure les débuts de la fille de Blade, Fallon Grey. Mahershala Ali avait été le seul acteur à rejoindre le projet pendant un certain temps, mais il a été récemment révélé que Da 5 sangs la star Delroy Lindo a également signé, suggérant que Marvel envisage d’entourer le rôle principal d’Ali avec des acteurs de talent égal.





Veilleurs l’écrivain Stacy Osei-Kuffour a été sollicité pour écrire le script, avec Moghol Mowgli directeur Bassam Tariq depuis qu’il a confirmé qu’il était à bord pour diriger le projet. L’héritage de l’itération de Wesley Snipes de Lame n’est pas oublié, ce qui devrait apaiser certaines des inquiétudes de l’acteur, Tariq déclarant: « Le fait qu’il soit un promeneur du jour est la seule chose qui a été établie, et vous savez que nous ne pouvons pas nier ce que Wesley Snipes a fait, c’est-à-dire qu’il a essentiellement obtenu ceci « Tout roule », a déclaré le cinéaste. « Un homme noir a créé le monde des super-héros dans lequel nous sommes, c’est juste la vérité. »

Lame n’a pas encore de date de sortie, mais le film devrait être placé sur le calendrier Marvel entre les suites à venir Panthère noire : Wakanda pour toujours et Les Merveilles dans le cadre de la phase 4. Cela nous vient de Breakfast Club Power.









