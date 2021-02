Final Fantasy 7 Remake: Intergrade annoncé pour PS5 – quoi de neuf?

Square Enix et Sony ont ce soir lors de la État des lieux une version améliorée de Remake de Final Fantasy 7 pour le PS5 présenté. Le titre est Remake de Final Fantasy VII: Intergrade et il y a quelques améliorations.

Un nouveau trailer pour la version PS5 a été publié. Vous pouvez le voir ici:

Que propose Final Fantasy VII Remake: Intergrade?

«Remake de Final Fantasy 7: Intergrade» n’est pas un port 1-to-1. Surtout, il y a une optimisation du contenu. Il y a plus d’histoire …

Plus d’histoire? Bonjour Yuffie!

Parce que Yuffie peut être vu! Il y a de nouvelles scènes et de toutes nouvelles missions. Les nouveaux personnages jouables sont en effet Yuffie et Sonon. Yuffie, le chasseur de materia et agent spécial du gouvernement de Wutai nous rendre visite à Midgar? Et si! Nous apprenons également à connaître le personnage Sonon Kusakabe, qui apparemment vient également de Wutai et est aux côtés de Yuffie.

La durée des missions avec Yuffie est encore inconnue. Nous ne savons donc pas encore combien d’heures supplémentaires nous attendent ici. On s’attend à quelques heures de jeu.

« Remake de Final Fantasy VII: Intergrade » propose ce que l’on soupçonne et spécule depuis longtemps. Square Enix a écrit de nouveaux arcs d’histoire qui ne nécessitent pas le cloud. Donc, à la fin, nous pouvons plonger plus profondément dans l’histoire de « Final Fantasy 7 » – avant même la sortie de la deuxième partie du remake.

Mises à niveau techniques pour la PS5

De plus, le titre PS5 recevra quelques mises à jour techniques. Les graphismes ont été complètement révisés et avec nouvelles fonctionnalités optimisé comme de nouveaux effets de brouillard et de lumière.

Il y a aussi quelques Améliorations de la qualité de viequi améliorent l’expérience de jeu. Cela comprend un performance améliorée et temps de chargement plus rapides. Nous pouvons choisir:

Mode d’optimisation des performances : Donne la priorité à 60 FPS

: Donne la priorité à 60 FPS Mode d’optimisation graphique: Donne la priorité à l’affichage des graphiques 4K

Pour tous les photographes amateurs, il y en a aussi un tout nouveau mode photo. Vous pouvez voir dans la bande-annonce à quoi ressemblent les images avec le mode photo, quels filtres et paramètres sont disponibles.

Enfin, il y avait le Niveau de difficulté normal (classique) ajoutée.

Quand la version PS5 sortira-t-elle?

De la Date de sortie extrait de « Final Fantasy VII Remake: Intergrade » est le 10 juin 2021. Et ce n’était pas tout.

Square Enix promet: si vous possédez la version PS4, vous êtes même autorisé passez à la version PS5 gratuitement!