Stratolaunch fait voler le plus gros avion du monde lors de son deuxième vol d’essai

Maisons du Monde Canapé d'angle gauche 3/4 places en suédine marron

Aménagez un espace détente digne des plus beaux lofts modernes avec le canapé d'angle gauche 3/4 places en suédine marron PHILADELPHIE ! Avec son revtement brut et authentique, ce canapé d'angle indus deviendra l'élément central de votre pice de vie. On aime : ses lignes simples et généreuses qui invitent la détente et la convivialité... Existe également en canapé d'angle droit, en microsude noire et tissu gris chiné.