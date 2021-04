‘Lucifer’ présente enfin une bande-annonce pour la saison 5B

AKG WMS 470 Presenter Set Band 10

AKG WMS 470 Presenter Set Band 10, Système sans fil UHF, Diversity, Bande passante de 30 MHz, Jusqu'à 8 fréquences en simultané par bande, Balayage des fréquences, Pilot Tone, Puissance d'émission: 50 mW, Micro casque/cravate CK99 L inclus, Avertissement de batterie faible sur le récepteur, Affichage 2 couleurs programmable, Modes paramétrages automatique et répétition pour une utilisation facile, Récepteur format demi-rack 9,5"" en métal, Émetteur de poche et casque serre-tête C555 L, batterie et affichage du niveau de charge, Fonctionne avec 1x pile 1,5V AA, Contacts de charge pour CU 400, Transmission de fréquence par infrarouge depuis le récepteur vers l'émetteur, Sorties du récepteur: XLR symétrique et jack asymétrique, Kit de montage en rack 19"" - 1U, micro C 555 L, 1x micro CK99L, 1 x pile (1,5 V), adaptateur de pied inclus, Gamme de fréquences Bande 10: 823 - 832 MHz, Veuillez vous référez au tableau ci-dessous pour vérifier la compatibilité des fréquences dans le pays d'utilisation