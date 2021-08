Demon Slayer Saison 2: Date de sortie, distribution et plus encore

– Publicité –



L’événement était terminé et la date de sortie n’a pas été fixée. Ce n’est pas surprenant compte tenu du chemin parcouru en 2021. Cependant, la sortie de l’émission est toujours prévue pour 2020.

Les amateurs de Demon Slayer attendaient avec impatience la première de sa deuxième saison. En attendant, ils apprécient le film intérimaire Mugen Train, qui est devenu le film le plus aimé du Japon et qui a également exceptionnellement bien fonctionné au Japon.

On entend depuis longtemps maintenant que la saison 2 de Demon Slayer arrivera en 2021, et maintenant il y a est une annonce pour une annonce sur quand il arrive et plus d’informations à ce sujet.

Kimestu TV, une nouvelle spéciale d’annonce d’informations sera diffusée. Il comprendra de nouvelles informations sur la saison 2 de Demon Slayer. Le programme mettra également en vedette des acteurs de la série, Tanjiro et Tengen Uzui. Il sera diffusé sur le Chaîne YouTube d’Aniplex et devrait enfin nous dire quand la saison 2 arrivera.

The Entertainment District Arc vient de publier une nouvelle bande-annonce, que vous pouvez consulter ici :

Tengen Uzui (le Sound Hashira) figurait en bonne place dans la bande-annonce. Cela suggère qu’il sera une partie importante de cette saison, tout comme le Flame Hashira faisait partie intégrante de Mugen Train. Nous espérons qu’il… s’en sortira mieux.

Demon Slayer 2 La saison 2 battra probablement quelques records de consommation lors de sa diffusion. C’est une série qui a gagné en popularité à bien des égards.

Le manga, qui est actuellement le dixième manga le plus vendu, a donné à Demon Slayer de nombreuses pistes de diffusion. Il s’est également vendu à 150 millions d’exemplaires. Demon Slayer semble commencer tout juste à obtenir son spin-off après sa première saison. Alors que l’anime continue de produire de nouvelles saisons et d’élargir sa base de fans, nous pouvons nous attendre à ce qu’il continue d’être une figure de premier plan de la culture pop pendant un certain temps. Cette année, Demon Slayer était disponible sur Netflix en Occident. Le succès de cet anime a contribué à créer un public occidental.

Nous recevrons plus d’informations et avons presque certainement une date de sortie le mardi 13 juillet. Espérons simplement que ce sera deux semaines plutôt que cinq mois.