Stranger Things Stage Play annoncé, sert de préquelle à la série Netflix

Starnger Things: The First Shadow arrive dans le West End de Londres plus tard cette année.

Choses étranges recevra une préquelle, mais elle ne viendra pas sur Netflix – elle se dirige vers la scène. Netflix a annoncé Stranger Things : La première ombre, une nouvelle pièce de théâtre qui doit ouvrir ses portes au Phoenix Theatre dans le West End de Londres fin 2023. La préquelle est basée sur une histoire originale des Duffer Brothers, Jack Thorne et Kate Trefry, Trefry écrivant la nouvelle pièce. Stephen Daldry réalise avec la co-direction de Justin Martin. Les Duffer Brothers serviront de producteurs créatifs avec Netflix et Sonia Friedman Productions.





Netflix affirme que la série est « animée par une équipe créative plusieurs fois primée, qui amène la narration théâtrale et la mise en scène à une toute nouvelle dimension ». Il est également taquiné que la préquelle pourrait « détenir la clé jusqu’à la fin », suggérant qu’elle sera également liée à la façon dont l’émission se terminera finalement sur Netflix. Certains détails ont également été révélés sur le spectacle sur scène, et le synopsis officiel est ci-dessous.

Hawkins, 1959 : une ville ordinaire avec des soucis réguliers. La voiture du jeune Jim Hopper ne démarre pas, la sœur de Bob Newby ne prend pas son émission de radio au sérieux et Joyce Maldonado veut juste obtenir son diplôme et foutre le camp de la ville. Lorsque le nouvel étudiant Henry Creel arrive, sa famille trouve qu’un nouveau départ n’est pas si facile… et les ombres du passé ont une très longue portée.





Stranger Things : The First Shadow élargit l’univers de la franchise

Netflix

«Nous sommes plus que ravis de Stranger Things : La première ombre», ont déclaré les Duffer Brothers dans un communiqué.« Collaborer avec le brillant Stephen Daldry a été tout simplement inspirant, et Kate Trefry a écrit une pièce qui est à la fois surprenante, effrayante et sincère. Vous rencontrerez de nouveaux personnages attachants, ainsi que des personnages très familiers, lors d’un voyage dans le passé qui jette les bases de l’avenir de Choses étranges. Nous mourons d’envie de vous en dire plus sur l’histoire, mais nous ne le ferons pas – c’est plus amusant de la découvrir par vous-même. J’ai hâte de vous voir les nerds à Londres !

Même avec le changement de format, la préquelle est considérée comme entièrement canon avec l’émission télévisée, donc toute nouvelle révélation divulguée dans La première ombre correspondra à l’histoire principale.

« Le monde et la mythologie de Choses étranges a permis de créer un terrain riche et fertile pour créer une histoire incroyable pour la scène », ajoute Sonia Friedman. un événement théâtral incroyablement excitant pour notre public. Situé dans le canon de Choses étranges, cette nouvelle pièce s’ouvre à Londres, le West End étant le seul endroit au monde à découvrir cette nouvelle histoire – pour l’instant. Je suis ravi de retrouver mon collaborateur visionnaire de longue date Stephen Daldry. Ensemble, avec nos brillants partenaires Netflix, nous avons hâte d’accueillir Choses étranges les fans au théâtre et les spectateurs au royaume de Choses étranges.”

Les détails sur les informations sur les billets, le calendrier des performances, l’équipe créative complète et les informations sur le casting seront annoncés à une date ultérieure. Vous pouvez vous inscrire pour un accès prioritaire aux billets sur StrangerThingsonStage.com. Pour l’instant, vous pouvez diffuser les quatre premières saisons de Choses étranges sur Netflix. La saison 5 n’a pas encore de date de diffusion.