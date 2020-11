Les partisans de Trump l’ont qualifié de «  f * g  » et de pédophile, mais ce maire gay est provocant après sa réélection

Le maire réélu de Fort Lauderdale, en Floride, a promis de résister à la haine après avoir été confronté à d’horribles abus homophobes pendant la campagne électorale.

Dean Trantalis, le premier maire ouvertement gay de la ville, a été renvoyé au pouvoir par les électeurs le 3 novembre, malgré une nuit de résultats plutôt difficiles pour les démocrates de la Floride.

Le maire de Fort Lauderdale a été victime d’abus homophobes

Dans une interview avec CBS Miami, Trantalis a déclaré avoir été victime de harcèlement ciblé de la part des électeurs de Trump lors d’un vote anticipé.

Il a déclaré: « J’ai rencontré un certain nombre de personnes qui étaient là au nom de la campagne Trump qui m’ont immédiatement abordé, m’appelant pédophile, ont commencé à m’appeler f *** ot et ont pensé que c’était amusant. »

Trantalis a déclaré qu’il y avait eu plusieurs autres incidents d’homophobie du « sifflet de chien » pendant la bataille.

Il a déclaré: «Juste autour de ma maison, les gens, j’avais des panneaux de jardin pour ma campagne, et les gens ont attaché de petits drapeaux roses avec mon nom dessus à moins de deux pâtés de maisons de chez moi, ce qui est un sifflet de chien pour quelqu’un qui est gay.

«Presque pour dire: ‘Nous vous surveillons, nous sommes dans votre maison.’ Ils voulaient m’intimider.

Un autre homme, qui ne souhaite pas être identifié, allègue qu’un groupe de partisans de Trump lui a tiré dessus avec un pistolet de paintball dans le quartier gay de Wilton Drive de la ville le 30 octobre, quelques jours avant le jour des élections.

Il a déclaré à CBS: «Quand j’ai été touché plusieurs fois, j’ai pensé que j’étais abattu avec une vraie arme à feu parce que j’ai vu l’arme pointée sur moi. Et quand je me suis senti touché et que c’était juste l’un après l’autre, j’ai pensé que j’étais abattu.

Les bigots ont dit de «emmener votre chien et poney ailleurs».

Après sa réélection, Trantalis a averti les fanatiques: «Si vous ne pouvez pas être des gens respectables et honorables, vous devez emmener votre exposition de chiens et de poneys ailleurs. Ce n’est pas qui nous sommes.

Le maire a recueilli 58% des voix lors de la bataille, attirant 48 801 voix contre les 35 984 du candidat républicain Kenneth Cooper.

Il a déclaré dans un message sur Facebook: «Je voudrais remercier les électeurs de Fort Lauderdale pour leur confiance et me renvoyer pour un second mandat en tant que maire. Plus d’électeurs que jamais ont voté lors d’une élection à la mairie, ce qui prouve que la démocratie fonctionne.

«Nous continuerons de faire de grands progrès pour améliorer notre qualité de vie et faire de Fort Lauderdale la grande ville qu’elle est. Je suis ravi de poursuivre notre travail ensemble pendant encore quatre ans. »