« Stranger Things »: pourquoi Bob est mort si tôt dans la série Netflix

Il aurait pu considérer Bob Newby comme un candidat viable pour un arc multi-saison, mais le personnage a été tué tôt pour une raison justifiable. Incarné par Sean Astin, Bob est apparu au cours de la saison 2 de la série de science-fiction Netflix.

Dans Octobre 1984, Bob J’ai vu un futur avec Joyce et leurs enfants et ont proposé de quitter Hawkins pour commencer dans un nouvel endroit. Cependant, son plan a été retardé lorsque le fils de Joyce, Volonté, a commencé à avoir des problèmes de mémoire et des convulsions, liés à un tunnel surnaturel qui s’est lentement développé Hawkins.

Malgré son innocence et sa sympathie extrême, la présence de Bob sur l’émission a été de courte durée puisqu’il a été assassiné dans l’avant-dernier épisode de la saison 2. Alors que certains téléspectateurs diraient qu’ils l’ont retiré de la série trop tôt, son histoire a en fait été élargie par rapport au plan original.

Pour de nombreux fans, le départ de Bob C’était très rapide et ils pensent que cela aurait pu donner plus de participation à la série et peut-être apporter un soutien à Joyce dans ses moments difficiles. Nous apportons la raison pour laquelle son départ était si tôt, lisons la suite et découvrons les détails.

POURQUOI BOB EST-IL MEURT SI TÔT DANS «DES CHOSES ÉTRANGÈRES»?

Bob Newby est apparu dans la deuxième saison de « Stranger Things » (Photo: Netflix)

Bob a été présenté à la saison 2 de « Choses étranges » comme le petit ami de Joyce byers. En plus de passer du temps à travailler sur Cabane radio locale, Bob J’étais souvent à la résidence Byers où il a essayé d’agir comme une figure paternelle pour les enfants de Joyce, Jonathan Oui Volonté.

Le caractère de Bob ce n’était pas une force avec laquelle il fallait compter comme c’était le cas avec le patron Jim Hopper. Bien sûr, ses connaissances ont aidé Joyce, Hopper et les amis de Volonté pour aider à la possession du corps de Volonté pour Esprit Flayer. Alors Bob Il s’est courageusement sacrifié pour que les autres puissent avoir une chance de s’en sortir vivants.

Bien que la mort de Bob s’est produit dans la séquence de l’hôpital dans l’épisode intitulé « Le flagelleur mental », le personnage était destiné à être tué bien avant. Au lieu d’être tué par le Démodogs, les créateurs de la série, le Frères Duffer, ils avaient des plans pour que Volonté va tuer Bob dans le troisième épisode de la saison 2.

Bien que Bob ait gagné l’amour des fans, sa mort allait être plus tôt qu’elle ne s’est produite (Photo: Netflix)

Ce serait en portant Volonté à l’école, j’étais censé Bob deviendrait une victime après Esprit Flayer posséder complètement le corps de Volonté. La sympathie et l’importance de Astin pour l’histoire de la saison, ils ont continué à retarder la grande mort.

Cela dit, les téléspectateurs ont eu le cœur brisé en disant au revoir à Bob, car il était le premier personnage principal à être tué de la série. Pour certains, la mort de Bob C’est arrivé trop tôt, mais le Duffers ils avaient une raison compréhensible pour la décision.

Bob a dû mourir pour que Joyce s’en remette et ouvre son cœur à Hopper (Photo: Netflix)

Pendant un court laps de temps, les frères Cancre ils jouaient avec l’idée de garder Bob vivant au-delà saison 2 de « Choses étranges ». Comme prévu, les téléspectateurs ont fortement soutenu le caractère de Astinsurtout en raison de sa nature. En fin de compte, les frères Cancre ils savaient qu’ils devaient s’en tenir à leur plan initial pour des raisons narratives.

Bob il a toujours été destiné à être une figure d’une saison qui a laissé sa marque sur les autres. Joyce et sa famille avait déjà assez souffert, mais le caractère de Ryder qu’il avait besoin d’expérimenter était destiné à éprouver de la douleur avant d’ouvrir son cœur à Hopper dans la saison 3.

De même, Volonté il avait un sentiment de culpabilité en perdant une figure paternelle dans un événement dont il était involontairement responsable. En suivant l’arc, la série a également développé efficacement un personnage qui a largement dépassé les attentes en termes de bravoure.

Pourtant, Astin n’a pas été surpris quand il a été mentionné que son personnage de Bob mourrait prématurément (Photo: Netflix)

Heureusement, la mort de Bob n’a pas surpris Astin quand il a été choisi pour « Choses étranges ». L’acteur, qui a auditionné à l’origine pour jouer Murray Bauman, a été informé que Bob ne survivrait pas aux événements de la saison 2.

Le personnage n’est peut-être plus présent, mais il n’a pas été oublié dans la série. Images de flashback en vedette Bob plusieurs fois dans le saison 3, et il y a toujours une chance que d’autres séquences passées introduisent le personnage avant la fin de la série.