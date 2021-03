Pourquoi Brett Favre a eu des pensées suicidaires en relation avec les luttes passées contre la toxicomanie

Si on leur demande d’imaginer l’athlète le plus légendaire auquel ils peuvent penser, il y a plus qu’une chance solide que les amateurs de sport d’un certain âge imaginent Brett Favre.

Dire que l’ancien footballeur a un CV impressionnant serait un euphémisme. Le quart-arrière et le joueur par excellence des trois tourbières ont joué pour quatre équipes sur une période de vingt ans, passant la majorité des saisons avec les Packers de Green Bay.

Favre a remporté le Super Bowl, établi plusieurs records avec la ligue et les Packers, et a été intronisé au Pro Football Hall of Fame en 2016.

L’athlète professionnel hautement décoré a également lutté publiquement contre la dépendance.

Prenez au besoin pour la douleur

Cela a commencé comme un remède pour une entorse à la cheville, et cela s’est transformé en une lutte qui allait presque mettre fin à sa vie. Favre suggère que, même après tout ce que cela lui a fait subir, il ne peut honnêtement pas dire s’il avait même besoin de pilules contre la douleur pour cette cheville.

Mais prenez-les qu’il a fait, en pensant, dans ses mots, «Qu’est-ce que diable? Pourquoi pas? »

Le diable s’est avéré être des crises multiples, une réadaptation et, finalement, des idées suicidaires. Favre a continué en admettant que, parfois, il prenait l’équivalent d’un mois de pilules en seulement deux jours.

La réadaptation ne fonctionnait pas pour lui et ses options, telles qu’il les voyait, disparaissaient. Une nuit fatidique, avec seulement huit pilules en sa possession, il est resté assis dans la salle de bain pendant deux heures, se disant: «C’est une de deux choses, je meurs ou je jette ces pilules dans les toilettes.»

Après avoir tiré la poignée, il était inconsolable.

«J’ai presque voulu me suicider à cause de cela», a déclaré Favre dans un épisode récent de son podcast. «J’étais tellement en colère contre moi-même parce que maintenant qu’allais-je faire?»

Si Favre peut sembler une idole intouchable pour certains, son histoire n’est pas rare. Même les plus performants d’entre nous sont sujets aux mêmes vulnérabilités qui affligent la population en général. Peut-être même plus.

Normaliser la norme

En 2017, environ 38% des adultes aux États-Unis avaient un problème de drogue ou d’alcool. 8,5 millions d’entre eux souffraient également simultanément d’un trouble de santé mentale. La maladie mentale et la toxicomanie sont également extrêmement courantes chez les joueurs de football, une enquête ayant révélé que 71% des opioïdes abusaient.

Ajout au problème est la facilité d’accès que les joueurs semblent avoir. Comme le suggèrent certains rapports d’anciens joueurs, le vestiaire lui-même est le plus gros fournisseur. D’autres joueurs trouvent des sources médicales légitimes pour obtenir leur dose dans les montants dont ils ont besoin pour maintenir leur dépendance.

Des joueurs comme Jeff Hatch se sont prononcés sur le problème, exigeant que la ligue en prenne note et passe à l’action.

Mais la NFL avance lentement sur les questions de sécurité des joueurs.

Jusqu’où nous sommes venus

Dès les années 1990, les chercheurs découvraient des schémas de conditions cognitives survenant après des traumatismes crâniens légers et répétitifs. Mais le phénomène de paresse suite à des blessures à la tête remonte aux premiers matchs de boxe et aux journalistes qui les qualifiaient de «ivres de punch».

La ligue n’a reconnu un lien entre le football et la maladie dégénérative connue sous le nom de CTE qu’en 2016. Les chercheurs ont commencé à fournir des preuves d’un tel lien au début des années 2000, avec les travaux du Dr Bennet Omalu. Et puis, en 2017, des résultats ont été publiés qui montraient la CTE dans le cerveau d’un échantillon de joueurs de football décédés – chez 99% d’entre eux.

La CTE a été liée à la maladie mentale et au déclin cognitif sévère qui peuvent imiter la maladie d’Alzheimer. Des joueurs comme Brett Favre, qui ont connu à la fois une dépendance et de graves commotions cérébrales tout au long de leur carrière, pourraient éventuellement se retrouver dans un cycle où un problème renforce l’autre.

Au fil des ans, la ligue a été tout sauf utile. Des responsables ont été accusés d’avoir supprimé les données et tenté de minimiser le problème.

Alors que de plus en plus de joueurs vedettes comme Favre racontent des histoires sur leurs propres expériences, d’autres joueurs peuvent être encouragés à révéler leurs propres luttes contre la dépendance ou les symptômes potentiels de la CTE.

Et, alors que les athlètes et d’autres personnalités publiques parlent davantage des effets de la maladie mentale, de la toxicomanie et des idées suicidaires, nous espérons que les avantages pour le grand public se manifesteront. La normalisation est essentielle pour réduire la stigmatisation et permettre à ces voix de se faire entendre. Des voix qui souffrent toutes de problèmes extrêmement communs, mais qui souffrent seules à cause de la peur de rester stigmatisé.

Favre est sobre depuis vingt ans. Le fait que la gravité de sa lutte ait été gardée secrète pendant si longtemps témoigne de la sévérité du jugement du public sur quiconque se débat avec sa santé mentale.

Mais si la NFL pouvait être convaincue de soutenir ses joueurs et leur bien-être, ils deviendraient un puissant allié pour tracer la voie à suivre.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.