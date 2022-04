Tout, partout, tout à la fois remporte un franc succès auprès des critiques et du public sur Rotten Tomatoes

la comédie d’action de science-fiction d’A24, Tout partout tout à la foisavec Michelle Yeoh et Jamie Lee Curtis, a fait ses débuts avec un public presque parfait et un score de critiques sur Rotten Tomatoes. Tout partout tout à la fois est actuellement assis à un critique frais certifié de 97% et à un score d’audience de 96% sur Rotten Tomatoes. Le consensus du site se lit comme suit : « Dirigé par une remarquable Michelle Yeoh, Tout partout tout à la fois est à la hauteur de son titre avec un assaut savamment calibré sur le sens. »

Tout partout tout à la fois étoiles Michelle Yeoh (Tigre accroupi, dragon caché, asiatiques riches et fous) dans le rôle d’Evelyn, une femme épuisée par son quotidien et qui peine à payer ses impôts, qui est un jour jetée dans une expédition interdimensionnelle pour sauver le monde. Le film est écrit et réalisé par Dan Kwan et Daniel Scheinert, alias The Daniels. Le duo de cinéastes est surtout connu pour avoir réalisé la comédie surréaliste de 2016 Homme de l’armée suisseavec Paul Dano et Daniel Radcliffe.

Tout partout tout à la fois est un autre film de genre d’A24 qui mélange action, aventure, comédie et science-fiction pour offrir une expérience unique en son genre. Les critiques ont loué la performance principale de Michelle Yeoh et la narration créative du film, qui est à la fois émotionnelle et hilarante. Tout partout tout à la fois présente également une confrontation entre Yeoh et Jamie Lee Curtis, donnant aux cinéphiles une autre raison de regarder le film. Ke Huy Quan, mieux connu pour jouer Short Round dans Indiana Jones et le temple maudit et Data Wang dans Les Gooniesjoue également dans Tout partout tout à la fois, revenir au cinéma après deux décennies.

Tout partout tout à la fois a été présenté en première au festival du film South by Southwest (SXSW) le 11 mars 2022. Janet Pierson, directrice du film SXSW, a fait l’éloge du film en déclarant: « Nous sommes ravis de présenter le dernier travail de Daniels, qui est incroyablement inventif, divertissant, émotionnellement ancré et bourré de la créativité exceptionnelle qui rend leurs projets si satisfaisants. Le public va être époustouflé par cet extraordinaire exploit cinématographique.

Tout partout tout à la fois est sorti en salles le 25 mars 2022.

Michelle Yeoh s’est récemment souvenue d’une époque où elle traversait une crise existentielle dans les années 90 et était prête à arrêter d’agir jusqu’à Pulp Fiction le réalisateur Quentin Tarantino l’a aidée à changer d’avis. Yeoh a ensuite joué une Bond Girl aux côtés de Pierce Brosnan en 1997 Demain ne meurt jamais et star de l’épopée d’arts martiaux oscarisée d’Ang Lee Tigre accroupi Hidden Dragon. Yeoh est aujourd’hui l’une des actrices les plus renommées et recherchées du cinéma hollywoodien et asiatique.

Elle est apparue dans plusieurs films à succès et émissions de télévision de haut niveau comme Kung Fu Panda 2, Crazy Rich Asians, Star Trek : Découverte, et plus récemment, Marvel’s Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Yeoh sera le prochain titre de Netflix Le sorceleur préquelle, Origine du sang. Le spectacle se déroule 1200 ans avant les événements de Le sorceleuret décrira la création du premier Witcher et les événements menant à la « conjonction des sphères ». The Witcher: Origine du sang devrait être diffusé sur Netflix plus tard cette année. Yeoh sera également vu dans le long métrage de James Cameron Avatar 2sortie le 16 décembre 2022.





