Stranger Things : la confession inattendue de Millie Bobby Brown qui a surpris les fans et la différence d’Onze

Millie Bobby Brown était présente à la première de Stranger Things et a laissé une confession qui a surpris les fans de la série. Quelle est votre différence avec Eleven ?

©NetflixStranger Things : la confession inattendue de Millie Bobby Brown qui a choqué les fans et la différence d’Eleven.

Il manque de moins en moins pour la première du volume 1 de la saison 4 de choses étranges sur le service de streaming Netflix. Dans la nuit de samedi dernier, la première a eu lieu à New York, où les principales stars étaient présentes devant les fans et ont laissé quelques déclarations commentées sur les réseaux sociaux, comme une confession de Millie Bobby Brown. Ne manquez pas ce qu’il a dit !

Les studios de la plateforme à Brooklyn ont été le lieu choisi pour que le casting et l’ensemble de la production se retrouvent pour la sortie imminente des nouveaux épisodes. Là, l’actrice a assisté avec son partenaire, Jake Bongiovi, et a laissé le public voir son nouveau look blond, entièrement rénové. Cependant, un témoignage offert sur le tapis rouge qui n’est pas passé inaperçu a attiré l’attention.

+ Les aveux de Millie Bobby Brown

Les fans du show créé par les frères Duffer se souviendront que depuis le premier opus La nourriture préférée d’Eleven est l’Eggos., l’une des marques de gaufres surgelées les plus populaires en Amérique. Dans la fiction, le personnage change d’humeur de manière positive quand il l’a, mais dans la vraie vie millie les déteste. Regardez la vidéo !

Lors de la première, les présentateurs ont posé à l’interprète un questionnaire sur le programme et l’une des questions était : « Surfer Boy Pizza ou Eggos ? La réponse a été immédiate et il a choisi Pizza garçon surfeurgénérant un murmure parmi le public présent. « Je déteste les Eggos. Désolé, désolé »il mentionna puis termina en plaisantant : « Je n’ai jamais eu d’accord avec la marque. »

Autrefois, Millie Bobby Brown il avait fait référence aux gaufres et, tout comme cette fois, avait précisé qu’elles n’étaient pas à son goût, mais qu’il devait les manger pour son travail. Après avoir mentionné qu’il déteste Eggos, les fans sur les réseaux sociaux ont réagi à cet aveu et ont été surpris d’apprendre cette vérité, puisqu’ils imaginaient tout le contraire. De même, l’ambiance continue de la même manière et augmentera favorablement à partir du prochain 27 mai avec le tome 1 de Choses étranges 4.

