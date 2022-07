Country Queen Episode 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 3 de Country Queen a été officiellement confirmée et pour cette raison, tous les fans de cette émission sont vraiment très excités pour cet épisode. Pour obtenir tous les détails possibles, de nombreux fans recherchent partout sur Internet. Donc, si vous recherchez également la même chose, vous avez trouvé le bon endroit car nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails possibles sur la date de sortie de l’épisode 3 de Country Queen. Donc, si vous voulez savoir toutes les autres choses comme où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore.

C’est une émission originaire du Kenya et le nom de ses sociétés de production est Karma Fiction et Tililiz Pictures. Le lieu de tournage de cette émission est Nairobi, au Kenya. Le premier épisode est sorti le 15 juillet 2022. Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’une toute nouvelle série, mais malgré tout, elle a acquis une grande popularité non seulement au Kenya mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette émission est comme Quand une société minière perturbatrice terrorise la présence de son village, une citadine remarquée entre deux planètes doit rentrer chez elle, submerger son passé déchirant pour sauver le village et se retrouver dans le processus. Au fur et à mesure que vous commencerez à parcourir ses épisodes, vous le trouverez plus intéressant et vous deviendrez plus excité de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série.

Country Queen Épisode 3 Date de sortie

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de l’épisode 3 de Country Queen. L’épisode 3 de cette émission est sorti le 15 juillet 2022. Tous les épisodes de la saison 1 sont sortis le 15 juillet et si vous ne l’avez pas regardé jusqu’à présent et que vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer ensuite, alors qu’attendez-vous pour aller et regardez-le d’abord.

Détails du casting

Après avoir parcouru tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 3 de Country Queen. Voici la liste des acteurs de cette série. Jetez un œil ci-dessous aux détails du casting.

Melissa Kiplagat comme Akisa

Melvin Alusa comme Kyalo

Nini Wacera comme Vivienne

Bénédiction Lungaho en tant que Maxwel

Raymond Ofula comme Mwalimu

Sheila Munyiva comme Anna

Mumbi Kaigwa comme Esther

Brian Kisau comme Josiah

Oliver Litondo comme prof

Olwenya Maina comme Joe Murage

Peter King Nzioki en tant que gouverneur de Tsilanga

Charlie Karumi comme JJ

Nice Githinji comme Grace

Eddy Kimani comme Titus

Vera Atsango comme Jay

Joel Otukho comme Musa

Frank Kimani comme Juma

Muthoni Gathecha comme Salomé

Où regarder Country Queen?

Si vous voulez regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur Netflix et c’est la plateforme officielle de cette émission. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez accéder à cet épisode ici à tout moment et de n’importe où.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 3 de Country Queen, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Toutes les données que nous avons partagées ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 3 de Country Queen, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

