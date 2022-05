« Stranger Things » : les antagonistes qui pourraient revenir dans la saison 4

Depuis son lancement en 2016, la série « Stranger Things » a accumulé des millions de fans à travers le monde, mais, comme chaque production, il y a un moment où tout doit se terminer et c’est ce qui se passera dans la quatrième saison, nous devrons donc attacher nos ceintures et attendre les chapitres passionnants du début à la fin.

Comme il est de coutume sur Netflix, on s’attend à ce que les derniers épisodes de la série en question présentent de nombreuses surprises qui en laisseront plus d’un bouche bée et pas seulement avec ce qu’il adviendra des personnages principaux. Et on suppose que certains méchants pourraient réapparaître pour continuer leurs histoires.

C’est pourquoi, à cette occasion, nous allons passer en revue qui sont ces personnages qui pourraient marquer leur retour dans la série pour donner vie aux protagonistes.

LES ANTAGONISTES QUI POURRAIENT APPARAÎTRE DANS LA QUATRIÈME SAISON DE « STRANGER THINGS »

Dr Brenner

En raison de certaines fuites devenues virales sur les réseaux sociaux, il est supposé que le Dr Brenner pourrait revenir pour la fin de la série, même si pour cela les scénaristes devront voir comment ne pas gâcher ce qui s’est passé lors de la première saison, lorsque ce personnage aurait été tué par démogorgon.

Le Dr Brenner était comme la figure paternelle d’Eleven et celui qui a découvert ses pouvoirs télékinétiques, il a donc décidé de les expérimenter d’une manière avec laquelle les téléspectateurs n’étaient pas d’accord.

Grigori

Hopper est piégé en Sibérie, donc les Russes seront présents, même si c’est pour compléter l’histoire et non comme un rôle principal. Cependant, la présence de Grigori est un peu plus compliquée, étant donné qu’il est déjà mort dans la troisième saison et a rempli son rôle, donc une fausse mort peut ne pas être tout à fait juste, même si ce n’est pas impossible.

Gamelle

Ce personnage a perdu la vie dans la troisième saison, mais certaines fuites suggèrent qu’il pourrait être présent dans ces nouveaux chapitres, bien qu’il soit supposé que ce soit à travers des flashbacks de sa sœur Max ou de l’un des autres personnages.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « STRANGER THINGS 4 »

La quatrième saison de « Stranger Things » aura le casting suivant :

Millie Bobby Brown dans le rôle de Onze

Noah Schnapp dans le rôle de Will

Finn Wolfhard dans le rôle de Mike

Gaten Matarazzo dans le rôle de Dustin

Caleb McLaughin dans le rôle de Lucas

Winona Ryder dans le rôle de Joyce

Sadie Sink dans le rôle de Max

Charlie Heaton dans le rôle de Jonathan

Natalia Dyer dans le rôle de Nancy

Maya Hawke dans le rôle de Robin

David Harbour dans le rôle de Hopper

Brett Gelman dans le rôle de Murray

Priah Ferguson dans le rôle de Erica

Tom Wlaschiha

Robert Englund

Jamie Campbell Bower

DATE DE LA PREMIÈRE DIFFUSION DE LA SAISON 4 DE « STRANGER THINGS »

La quatrième saison de « Stranger Things” sera diffusée en deux parties à travers Netflix.

La première partie en 5 épisodes, débute le 27 mai et la seconde aura lieu en juillet de la même année.