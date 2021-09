Le chapitre 169 de Solo Leveling est-il retardé? Voici tout ce que vous devez savoir !

Le chapitre 169 de la saison 2 de Solo Leveling est annoncé retardé en raison du problème de santé de l’auteur. La nouvelle armée du chasseur de rang S Sung Jinwoo et la grande bataille imminente seront révélées dans le prochain chapitre. Avec le général Beru affrontant le grand maréchal Bellion, l’histoire commence. Le commandant de l’armée a été découvert dans l’armée du chasseur de rang S Sung Jinwoo, et Beru défie Bellion en duel.

Solo Leveling Chapitre 169 pic.twitter.com/lIEwotpMLg – Aryan Singh (@aryanxsingh27) 29 septembre 2021

À partir du chapitre 169 de la saison 2 de Solo Leveling, les soldats de l’armée de l’ombre Beru et Bellion seront engagés dans le combat, échangeant des coups dévastateurs. Dans le chapitre le plus récent de Solo Leveling Saison 2, Beru et Bellion se sont engagés dans un combat 50/50, avec Sung Jinwoo du côté de l’armée de la bête démoniaque.

Après avoir vu que cette bataille prendrait du temps à se terminer, Sung Jinwoo confronte le chef, Beru, et demande pourquoi ils font cela. Il répond en disant que son but dans la vie n’était pas d’atteindre le rang de grand commandant et de se battre aux côtés de son seigneur. Comme suggéré par Sung Jinwoo, Beru devrait être à sa gauche et Bellion devrait être à sa droite.

Le troisième soldat de l’ombre s’enquiert de la position de Sung Jinwoo, à laquelle Beru accepte avec enthousiasme. Sung Jinwoo promet alors de protéger le dos de Beru. Ils sont tous les deux ravis de rester aux côtés de Sung Jinwoo, quoi qu’il arrive. Avec un orbe d’avarice, le commandant de l’armée des dinosaures montre sa puissance à Sung Jinwoo. Aux yeux de Sung Jinwoo, est-ce de la triche d’utiliser l’Orbe d’Avarice ?

𝖕𝖗𝖔𝖙𝖊𝖈𝖙𝖎𝖔𝖓 𝖔𝖋 𝖆 𝖋𝖆𝖙𝖍𝖊𝖗 pic.twitter.com/acRApdehte — 𝑱𝒊𝒏-𝑾𝒐𝒐 (@SoloLevelingPic) 24 septembre 2021

Bellion propose que Sung Jinwoo reste avec eux pendant que Beru prépare ses forces. Interrogé sur ses souvenirs de l’armée de l’ombre et les raisons de son incapacité à s’en souvenir, l’homme est surpris. En réponse, Sung Jinwoo dit que les Ombres l’ont peut-être dérangé car ils ont été piégés entre les dimensions pendant la durée de leur séjour.

Quant à Bellion, Sung Jinwoo se demande s’il pleure toujours la mort de son seigneur, l’ancien Shadow Monarch Ashborn. Bellion raconte qu’Ashborn a engagé les dirigeants au combat et est sorti victorieux avec la capacité de mettre fin à des vies.

Solo Leveling Chapitre 169 Date de sortie

Le chapitre 169 de la saison 2 de Solo Leveling est retardé en raison de la santé de l’auteur. Le père de Jin Ho a demandé à Sung Jinwoo s’il pouvait le dédommager pour avoir sauvé la vie de son fils. Il est révélé par Sung Jinwoo que si quelque chose arrivait au père de Jin Ho, il serait capable de prendre soin de sa famille.

Pendant ce temps, à Shanghai, en Chine, la porte colossale est apparue. Une armée de dragons Berserk est apparue des ténèbres lorsque Sung Jinwoo a touché son front lors de sa rencontre avec un président, ce que Sung lui a révélé. Au fur et à mesure que la saison 2 de Solo Leveling progresse, nous en apprendrons davantage sur les événements qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale.

Où lire le chapitre 169 de Solo Leveling ?

D’autres sites Web mettront à votre disposition le chapitre 169 de la saison 2 de Solo Leveling. Les chapitres les plus récents de Solo Leveling Season 2 ne sont actuellement pas disponibles sur le site officiel du manga. D’autre part, de nouveaux chapitres du manga sont publiés chaque semaine, à moins qu’ils ne soient accidentellement reportés. En raison des vacances hebdomadaires du manga, le chapitre 169 de la saison 2 de Solo Leveling a été retardé. Alors, quand sort le chapitre 169 de la saison 2 de Solo Leveling? Rencontrons-nous alors.

