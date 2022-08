Stranger Things : Addison Rae rejoint-elle la saison 5 ?

NETFLIX

L’influenceuse a rejoint Netflix avec He’s All That et maintenant elle pourrait être de retour. C’est sa relation avec Joseph Quinn qui a suscité des théories sur Internet.

© GettyAddison Rae pourrait rejoindre Stranger Things sur Netflix.

La cinquième saison de choses étranges a annoncé aujourd’hui le début de sa production. Avec une image particulière sur les réseaux sociaux, ils ont assuré qu’aujourd’hui s’est déroulée la première journée de travail avec les scénaristes pour ce qui sera le dernier volet de la série à succès en Netflix. Et tout comme de nouveaux personnages ont été introduits dans la quatrième partie qui ont volé le cœur des fans de fiction, quelque chose de similaire pourrait se répéter dans la prochaine version. Addison Rae sera-t-elle la star qui rejoindra le casting ? Voici la réponse !

Chaque saison de la série créée par le frères duffer introduit généralement au moins un nouveau personnage. De cette façon, l’histoire d’Onze à Hawkins devient de plus en plus riche et commence à régler les problèmes dès les premiers épisodes. Cependant, la quatrième partie marquait un avant et un après : avec des incorporations comme celle de Joseph Quinn dans la peau d’Eddie Munson ou Jamie Campbell Bower Comme Vecna, les fans de la série ont clairement indiqué qu’ils aimaient autant les rôles historiques que ceux qui accompagnaient des participations limitées.

C’est pourquoi Netflix songerait à répéter la formule et à ajouter encore une fois de nouveaux visages au casting. Depuis quelques semaines, la rumeur a commencé à circuler selon laquelle le grand ajout serait Addison Rae. Elle est l’une des influenceuses les plus performantes sur TikTok, qui collectionne plus de 40 millions de followers sur Instagram et qui a su faire fortune grâce à ses contenus mode et beauté qui ont fait d’elle une figure sur les réseaux sociaux.

Amie des Kardashian, cette jeune femme de 21 ans est devenu célèbre au début de la pandémie – tout comme TikTok était à la mode – et a lancé la carrière de ses rêves. C’est que bien qu’il soit né en Louisiane et ait étudié le journalisme à l’université, il a tout quitté pour venir à Los Angeles et se consacrer à la comédie. En fait, il a joué Il est tout çala comédie romantique qui présente une nouvelle version du classique de 1999 et dans laquelle il a brillé aux côtés de Tanner Buchanan.

Étant une production originale de Netflix, elle a rapidement su se hisser parmi les tendances de la plateforme de streaming. Il ne serait pas étrange qu’ils décident de l’inclure dans un autre projet du service d’abonnement. Et il semble que cela pourrait être choses étranges. Bien que les frères Duffer aient assuré qu’il n’y aura pas de nouveaux personnages dans la partie 5, la rumeur a commencé à grossir de plus en plus sur Internet en raison d’un prétendu commentaire de Joseph Quinn.

Dans une vidéo de l’influenceur sur TikTok, l’acteur d’Eddie Munson aurait écrit : « Tester comment commenter ». La vérité est que ce message a disparu et beaucoup pensent qu’en réalité, il n’a jamais existé. Quoi qu’il en soit, un fan de la série a écrit: « Sans vouloir vous offenser. Si vous êtes dans Stranger Things, je pleurerai. ». Addison n’a pas tardé à répondre: « Bébé, détends-toi ». Pour le moment, ce ne sont que des théories qui circulent sur les réseaux sociaux et il n’y a aucune confirmation de Netflix.

