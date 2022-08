Nintendo: les ventes de Switch chutent de près de 23% en raison de pénuries d’approvisionnement

Nintendo a publié son rapport financier pour le premier trimestre de l’exercice clos le 31 mars 2023, faisant état d’une baisse des revenus et des ventes de Changer de console établi.

Nintendo est aux prises avec des goulots d’étranglement de livraison

Selon le rapport trimestriel, les ventes globales de l’entreprise ont chuté 4,7 % à 2,3 milliards de dollars, principalement en raison d’une baisse des ventes de matériel. Entre avril et juin 2022 ont été 3,43 millions d’unités de commutation vendu au détail. C’est un baisse de 22,9 % par rapport à l’année précédente, sur laquelle l’entreprise s’est basée, entre autres, « l’impact des pénuries d’approvisionnement en semi-conducteurs et autres composants » Retour.

La baisse des ventes n’est pas une surprise, étant donné que la société a déjà connu une baisse de 26% en glissement annuel au cours du dernier exercice, qui est également due à la pénurie de semi-conducteurs. Selon les rapports, il y a encore des problèmes pour obtenir des composants pour les consoles pour le moment.

Les ventes des consoles sont toujours bonnes

Malgré les difficultés d’approvisionnement, la société de jeux japonaise a expliqué que la demande pour la console Switch, qui en est maintenant à sa sixième année depuis sa sortie, « reste stable dans toutes les régions ».

Surtout que Modèle OLED semble être le plus gros vendeur de l’entreprise. Depuis le lancement en octobre 2021, il a déjà été 7,3 millions vendus. Au cours du dernier trimestre de l’exercice seulement 1,5 million d’unités en vente libre, suivi de la version standard avec 1,3 million de pièces. La version console régulière se vend depuis son lancement en mars 2017 111,08 millions de fois.

Superproductions absolues : Nintendo Switch Sports, Kirby et Mario Kart

Aussi ce que vous possédez Logiciel est concerné, la société a connu un bon premier trimestre de l’année jusqu’à présent. Alors que les ventes de jeux au détail ont diminué d’une année sur l’autre, le nombre de jeux vendus aux consommateurs a augmenté. C’est parce que les ventes numériques des jeux augmenté de 16 % sommes.

Le dernier trimestre a également marqué le deuxième plus haut premier trimestre de ventes de titres propriétaires depuis le lancement du Switch. Le premier trimestre le plus important a été d’avril à juin 2020 après la publication de Animal Crossing : Nouveaux Horizons et le déclenchement de la pandémie a stimulé les ventes.

c’était plus tôt cette année Nintendo Commutateur Sports le jeu le plus vendu du trimestre. Parmi ceux-ci, 4,84 millions d’unités ont été vendues depuis la sortie en avril 2022. De plus, trois autres jeux se sont bien vendus : Mario Strikers : Ligue de combat avec 1,91 million d’exemplaires, Kirby et la terre oubliée avec 1,88 million et Mario Kart 8 Deluxe avec 1,48 million.

Le fabricant de jeux a également confirmé que « Kirby and the Forgotten Land » est le jeu « Kirby » le plus vendu de l’histoire de la série avec un total de 4,53 millions d’unités vendues. Pendant ce temps, « Mario Kart 8 » est le jeu le plus vendu de tous les temps pour le Switch avec 46,82 millions d’exemplaires vendus.

La société a également signalé que les abonnements pour Commutateur Nintendo en ligne et le pack d’extension ont augmenté, bien qu’il n’ait pas donné de chiffres à ce sujet. Pour le reste de l’année, le fabricant de jeux espère augmenter les ventes de nouvelles versions comme Xenoblades Chroniques 3, Splaton 3tel que Pokémon Carmin et Carmin Booster.