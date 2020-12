"Stardew Valley"-Update apporte la coopération en écran partagé et bien plus encore

La mise à jour 1.5 a récemment été publiée pour la version PC de « Stardew Valley ». Les changements les plus importants incluent une nouvelle ferme sur la plage, des paramètres de jeu étendus et la très attendue coopération en écran partagé. Pour les consoles, la mise à jour devrait arriver au printemps 2021, plus tard pour les appareils mobiles.

La mise à jour 1.5 pour « Stardew Valley » est particulièrement intéressante pour les joueurs qui démarrent une nouvelle ferme, explique le développeur Eric Barone sur Twitter. Désormais, une ferme peut être construite sur la plage, ce qui est clairement différent des autres fermes. De plus, le mode coopératif en écran partagé que le développeur a annoncé en octobre est désormais disponible. Les paramètres de jeu étendus devraient apporter une bouffée d’air frais dans la simulation de ferme. Divers remixes groupés peuvent y être sélectionnés et il existe une option qui garantit aux joueurs de survivre la première année à la ferme en toute sécurité.

Enfin, il y a du chou rouge!

L’option de survivre en toute sécurité la première année est liée à un pack spécial (ce sont des tâches que les joueurs doivent accomplir). Vous avez besoin de chou rouge dans un paquet. Les joueurs peuvent l’obtenir chez le concessionnaire itinérant. Le problème: si le revendeur a des graines de chou rouge avec lui, cela dépend du hasard. Si les joueurs sont malchanceux, ils n’obtiendront pas de graines, ne pourront pas planter de chou rouge et leur première année à la ferme sera un désordre. Cependant, la nouvelle option garantit que le détaillant aura certainement des graines de chou rouge avec lui pendant la première année.

Nouveaux défis avec des remix en bundle

De plus, les joueurs peuvent s’attendre à regrouper des remixes. Ceux-ci contiennent un mélange aléatoire de nouveaux et anciens lots, explique Barons. Les joueurs peuvent toujours trouver les lots classiques « Stardew Valley » sous l’élément « normal ».

En plus des remixes, lors du démarrage d’une nouvelle ferme, les joueurs peuvent désormais déterminer combien de minéraux ils peuvent extraire et si des monstres doivent apparaître sur la ferme. De cette manière, le jeu peut être rendu plus facile ou plus difficile selon les goûts personnels.