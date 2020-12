Téléchargez les derniers fonds d’écran animés MIUI 12 sur n’importe quel Android

Les superbes fonds d’écran MIUI 12, sur n’importe quel mobile grâce à ces applications.

Avec la dernière version de MIUI, Xiaomi en a introduit une nouvelle collection de fonds d’écran animés formée par deux styles différents: « Snow Mountain » et « Geometry ». Les deux fonds étaient exclusifs aux téléphones Xiaomi mis à jour avec la dernière version de MIUI … jusqu’à présent.

LinuxCT, qui dans le passé était déjà en mesure de porter Les fonds d’écran des appareils animés tels que le OnePLus 8T Cyberpunk 2077, a réussi à obtenir le MIUI 12 fonds d’écran animés, et adaptez-les afin qu’ils puissent être utilisés dans pratiquement tout mobile Android.

Utilisez les arrière-plans animés MIUI 12 sur votre Android

Le premier des fonds, appelé « Snow Mountain » est assez descriptif: il montre un montagne avec de la neige au sommet, et lors du déverrouillage du mobile, une animation nous rapproche du sommet de la montagne. De plus, le ciel et d’autres éléments de l’image changent tout au long de la journée. On peut également voir différentes animations au fur et à mesure que l’on passe d’une page à l’autre sur l’écran d’accueil.

En revanche, les arrière-plans de style «Géométrie» affichent des déplacement de formes géométriques sur l’écran d’accueil, avec différentes couleurs et opacité. Ce fonds est disponible à deux styles, l’un d’eux est clair avec un fond bleu et l’autre sombre où l’arrière-plan est complètement noir, parfait pour être utilisé dans les appareils avec écran OLED.

Pour avoir les fonds sur n’importe quel mobile AndroidTéléchargez et installez simplement le fichier APK du fond d’écran que vous souhaitez utiliser. Les trois applications sont disponibles gratuitement sur APKMirror et devraient être compatibles avec tous les appareils Android récents, à l’exception de ceux dotés d’un processeur Exynos, Kirin ou MediaTek.

