Star Wars: un nouveau livre révèle les plans de suite originaux de George Lucas

Revenons en 2012: Disney acquiert le de George Lucas Guerres des étoilesLicence et annonce peu après une nouvelle trilogie cinématographique. Les réactions des fans ont été euphoriques, Star Wars: Épisode VII a fait un début record au box-office international – puis sont venus les épisodes VIII et IX.

L’enthousiasme initial avait disparu pour de nombreux fans, car aux yeux de la communauté, il semblait Disney du tout pas de plan global pour sa trilogie suite. Mais nous avons vu les plans de George Lucas pour la conclusion de son épopée fantastique de science? Une nouvelle interview apporte des réponses surprenantes.

Dark Maul en tant que nouveau méchant en chef et personnage de Legends en tant qu’étudiant

Cette interview provient du livre récemment publié « Les archives de Star Wars 1999-2005 » par l’auteur Paul Duncan (via Envie de culture). L’écrivain donne un aperçu de la genèse de la trilogie préquelle de George Lucas et entre également dans les plans du créateur de « Star Wars », qu’il avait à l’époque pour ses films de suite. La page correspondante du livre est depuis apparue sur reddit.

Dark Maul dans « Star Wars: The Clone Wars » (© Disney / Lucasfilm)

Entre autres choses, il ressort que l’introduction dans « Star Wars: Episode I – La menace fantôme » Méchant Dark Maul aurait dû jouer un rôle plus important. Les plans de Lucas étaient pour le personnage « En fin de compte parrain du crime » devrait s’élever dans la galaxie. Alors il aurait ça écartlaissé par l’Empire après l’épisode VI rempli.

Le personnage aurait donc dû suivre une évolution similaire à celle que nous avons vue dans le nouveau canon de Disney. Ici aussi construit Maul après son retour dans « Star Wars: The Clone Wars » un empire criminel sur et a sorti les ficelles de l’ombre. Dans la vision de Lucas, cependant, le personnage aurait eu beaucoup plus de succès avec ses plans.

Cependant, Dark Maul n’aurait pas été le seul méchant de cette trilogie suite parce qu’il aurait un élève eu: Dark Talon. Elle est un personnage de la Zone des légendes et jusqu’ici est apparu principalement dans diverses bandes dessinées. Cependant, il appartenait à l’Ordre Sith 130 ans après la bataille de Yavin IV (Épisode IV). Selon Duncan, cependant, Lucas avait l’intention de faire d’elle le nouveau Dark Vador dans les suites.

Dark Talon sur un dessin conceptuel du jeu vidéo « Star Wars: Battle of the Sith Lords » (© Lucasfilm / LucasArts)

Plans, Dark Maul le Assassin Sith Incidemment, cela semble avoir existé avant que la franchise ne soit vendue à Disney. Sur un Dessin conceptuel au jeu désormais abandonné « Star Wars: Battle of the Sith Lords » est Talon à côté de Maul à voir. Comme l’a rapporté IGN, George Lucas a personnellement insisté pour intégrer Dark Talon dans le jeu.

Luke et Leia sont occupés à reconstruire

Alors que Dark Maul et Dark Talon les deux principaux méchants de la trilogie de la suite de Lucas, où le méchant aurait été vu principalement dans les scènes d’action, nos héros seraient avec le Reconstruction de la république et l’Ordre Jedi.

Les plans étaient que Leia en essaie un nouvelle république accumuler. Votre plus grand défi au cours de cette aventure serait différents gangsters qu’elle aurait dû mettre sous contrôle. Tout cela serait « Quelques années après le retour des Jedi » se produire. Pendant ce temps, ce serait un criminel underground origine, à laquelle auraient appartenu d’anciennes troupes de tempête.

Luke et Leia dans « Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir » (© Disney / Lucasfilm)

Pendant ce temps, ton frère Luke aurait essayé reconstruire l’Ordre Jedi. Pour cela, il chercherait Commandez 66 survivants voyagé à travers la galaxie et avait 100000 Jedi de ce qui était autrefois « Peut-être 50 à 100 » a trouvé. Ensemble, cela aurait été leur travail de reconstruire l’Ordre Jedi, c’est pourquoi Luke va aussi jeunes convenables aurait cherché à les former. D’un ordre Jedi entièrement fonctionnel comme celui que nous avons vu dans les préquelles, cependant, nous serions ici 20 ans été.

À la fin de la trilogie de la suite de Lucas, nous aurions la naissance de la Nouvelle République expérimenté alors que Luke aurait largement reconstruit l’Ordre Jedi. Leia serait aussi pour Chancelier suprême de la Nouvelle République. « Donc à la fin, elle a été choisie. » Cependant, on ne sait pas si elle aurait été l’élue de la prophétie Jedi et aurait remplacé son père Anakin Skywalker, ou simplement cela. Sélectionné dans cette trilogie suite aurait été.

Certaines de ces idées font partie du canon «Star Wars» de Disney

Mais comment ces déclarations du nouveau livre de Paul Duncan s’intègrent-elles dans le tableau d’ensemble? le Entretien avec George Lucas l’auteur a toujours conduit Année 2019. Il est très probable que le créateur décrit ici le créateur de la saga star ses idées pour la trilogie suite comme il l’a fait après avoir terminé les préquels En 2005. Après tout, tout le livre tourne autour des épisodes I-III.

Par exemple, Pablo Hidalgo, qui a travaillé sur «Star Wars Rebels» ces dernières années, a révélé que Lucas avait fait à l’origine Dark Talon dans sa trilogie suite voulait avoir comme méchant. Elle était censée tirer le fils de Han et Leia du côté obscur. En fin de compte, cependant, ce chiffre n’a obtenu au « Jedi Killer » et enfin à Kylo Ren développé (via Wookieepedia). Certaines de ces idées de Lucas semblent donc avoir été intégrées aux conceptions acquises par Disney avec l’achat de la licence Star Wars.

