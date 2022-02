Horizon Forbidden West : 5 conseils pour obtenir rapidement des points d’expérience

Le monde ouvert de Horizon Interdit Ouest est énorme et par conséquent il y a beaucoup d’endroits, de secrets, de trésors et aussi de puissantes bêtes mécaniques à découvrir. Mais si vous voulez tout explorer et vaincre tous les ennemis, vous avez non seulement besoin d’équipements solides, mais aussi de nombreuses compétences différentes et, en cas de doute beaucoup de points d’expérience.

Parce que si vous explorez simplement et ne vous inquiétez pas du développement d’Aloy, vous rencontrerez rapidement des adversaires qui ont des niveaux nettement plus élevés. Et sans XP tu n’en auras pas non plus Points de compétences vous ne pouvez donc rien apprendre de nouveau. Par conséquent, il est extrêmement important de collecter rapidement un grand nombre de points d’expérience afin que rien ne puisse vous arrêter.

Horizon Forbidden West : comment gagner rapidement des points d’expérience

Il existe de nombreuses façons différentes de gagner des points d’expérience dans Horizon Forbidden West, et fondamentalement, chaque action du jeu vous donne au moins une petite quantité d’XP, même cela Tuer des animaux sauvages. Mais si vous voulez gravir rapidement plusieurs niveaux, il vous suffira d’arrêter avec de telles fioritures.

Parce que toi-même vaincre les animaux-machines et tuer des rebelles n’apporte que de petites quantités de points d’expérience, c’est pourquoi vous devriez plutôt vous fier aux actions suivantes, car elles vous rapportent beaucoup plus d’XP et avec relativement peu de temps. Alors voilà les cinq meilleures façons de gagner rapidement des points d’expérience.

© Sony Interactive Entertainment

Missions complètes

De nombreux joueurs sous-estiment le nombre de points d’expérience que vous obtenez en jouant terminer diverses quêtes et plutôt se concentrer trop sur l’exploration du monde du gros gibier. Amene le missions principales, missions annexes et Courses beaucoup d’XP et c’est le moyen le plus rapide de rendre Aloy plus fort.

Donc, si vous avez l’impression qu’il vous manque encore des compétences importantes ou que vos adversaires deviennent trop forts, effectuez d’abord quelques missions de campagne et faites attention aux nouvelles zones, en particulier les villes. point d’exclamation vertqui vous montrent les missions secondaires disponibles.

Éliminer les camps rebelles

la Rebelles Tenakth et Les vestiges de l’éclipse ont installé un camp à travers l’Ouest interdit, et c’est le travail d’Aloy de remettre ces bandits à leur place et de nettoyer leurs forteresses. vous entendre rumeurs d’inconnus et accepter des missions secondaires pour connaître l’emplacement de ces camps.

Dans les camps rebelles, vous pouvez généralement trouver des matériaux rares, améliorer vos compétences de furtivité et mettre vos compétences de combat à l’épreuve. Mais l’essentiel est que chef d’un tel camp pour trouver et tuer, ce qui vous donne une quantité d’XP supérieure à la moyenne.

Terminez les ruines des reliques

Situé dans le monde entier d’Horizon Forbidden West Ruines du temps des anciensque vous sur la carte avec un icône correspondante sont affichés. Dans ces ruines, vous devez résoudre de petites énigmes et généralement trouver un moyen d’ouvrir une porte verrouillée ou de découvrir une pièce secrète.

Lors de l’exploration de ruines reliques telles que Les horreurs et no man’s land vous découvrez non seulement ornements mystérieux, mais trouve également toutes sortes de matériaux rares et obtient une plus grande quantité de points d’expérience après avoir réussi. Si vous voyez une ruine, assurez-vous d’aller à l’intérieur.

Pont long cou

Bande totale six longs cous à travers l’Ouest interdit et tout comme dans le prédécesseur, Horizon Zéro Aube, vous pouvez escalader et franchir ces gentils géants pour découvrir de vastes zones de la carte et révéler des lieux secrets. Cela n’est pas seulement absolument pratique, mais présente également un autre avantage.

Parce que pour chaque long cou escaladé et ponté avec succès, vous recevrez une quantité raisonnable d’XP, ce qui vous aidera à développer davantage Aloy. Mais parfois, il n’est pas si facile de se mettre sur la tête d’un long cou, c’est pourquoi nous vous incluons dans le guide Les 6 longs cous, où les trouver et comment les combler fournir des instructions appropriées.

explorer les écloseries

Également Aires de reproduction sont bien sûr déjà connus de ceux d’entre vous qui ont déjà joué au prédécesseur de « Horizon Forbidden West ». Les machines sont produites dans ces emplacements souterrains et quiconque se bat jusqu’à la dernière pièce et contourne l’unité de contrôle peut désormais Transformez les bêtes de la machine en alliés.

Ce qui est pratique, bien sûr, mais il y a un autre super bonus pour terminer les écloseries, car vous obtiendrez également une quantité décente d’XP pour le faire. De plus, vous pouvez généralement trouver toutes sortes de matériaux rares dans les écloseries et parfois même des objets d’artisanat rares tels que éclat vert.