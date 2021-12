Tom Holland répond aux commentaires anti-Marvel de Martin Scorsese

La star de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, n’est pas d’accord avec l’opinion de Martin Scorsese sur les films de super-héros.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison bat des records au box-office dans le monde et est en passe de devenir l’un des films les plus rentables de tous les temps. Mettant en vedette Tom Holland en tant que super-héros titulaire, Pas de chemin à la maison a déjà rapporté plus de 800 millions de dollars dans le monde et franchira probablement la barre du milliard de dollars d’ici Noël. en plus, Spider-Man : Pas de retour à la maison a été unanimement salué par les critiques et les fans. Pas de chemin à la maison est actuellement assis à une note de 94% sur Rotten Tomatoes. La semaine dernière, Tom Holland a déclaré qu’il pourrait gagner un Oscar pour le film. Alors que le comportement optimiste habituel de Holland donnait l’impression qu’il n’était pas sérieux, il s’avère qu’il l’était.

Les films de super-héros sont généralement snobés pour les récompenses majeures aux Oscars, en raison des opinions négatives de l’industrie cinématographique. Ces dernières années, de nombreux cinéastes de renom ont critiqué les films de super-héros, le plus vocal et le plus controversé d’entre eux étant Martin Scorsese. Le réalisateur légendaire, connu pour ses films emblématiques comme Goodfellas et Une course de taxir, a comparé les films Marvel aux parcs à thème en 2019. Scorsese a suscité à la fois des applaudissements et des critiques pour ses opinions, déclenchant un débat sur la question de savoir si les films de super-héros sont ou non du vrai cinéma. Tom Holland pense que les films Marvel ne sont pas différents des œuvres de Scorsese. Dans une récente interview avec Le journaliste hollywoodien, Holland a déclaré ce qui suit :

« Vous pouvez demander [Martin] Scorsese « Voudriez-vous faire un film Marvel ? » Mais il ne sait pas ce que c’est parce qu’il n’en a jamais fait. J’ai fait des films Marvel et j’ai aussi fait des films qui ont été dans la conversation dans le monde des Oscars, et la seule différence, vraiment, est que l’un est beaucoup plus cher que l’autre. Mais la façon dont je décompose le personnage, la façon dont le réalisateur dessine l’arc de l’histoire et des personnages – c’est la même chose, juste fait à une échelle différente. Donc je pense que c’est du vrai art. »

Tom Holland cite également des acteurs du MCU qui ont travaillé sur des films « dignes d’un Oscar » pour faire valoir qu’un bon film de super-héros n’est pas différent d’un bon film indépendant.

« Quand vous faites ces films, vous savez que bons ou mauvais, des millions de personnes les verront, alors que lorsque vous faites un petit film indépendant, s’il n’est pas très bon, personne ne le regardera, donc il vient avec différents Je veux dire, vous pouvez aussi demander à Benedict Cumberbatch ou Robert Downey Jr. ou Scarlett Johansson – des gens qui ont fait des films dignes d’un Oscar et qui ont aussi fait des films de super-héros – et ils vous diront qu’ils sont les mêmes, mais à une échelle différente. Et il y a moins de Spandex dans les « Oscars ».

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est l’un des films les mieux reçus de l’année et est félicité pour son histoire ambitieuse. Alors qu’il est rempli de fan service, Pas de chemin à la maison prend également beaucoup de risques et deviendra l’un des meilleurs films Marvel de tous les temps. Cela lui suffira-t-il pour obtenir une nomination aux Oscars ou gagner Martin Scorsese ? Nous le saurons bientôt. Seuls deux films de bandes dessinées ont déjà été nominés pour le meilleur film : Panthère noire et Joker. Le Chevalier Noir est un autre film qui est considéré comme l’un des meilleurs films du siècle, mais il n’a pas atteint les Oscars en raison des règles strictes de l’Académie à l’époque.

Martin Scorsese, Ridley Scott et Francis Ford Coppola ont droit à leur opinion, mais ils font valoir quelques arguments valables sur la façon dont les films de super-héros affectent la distribution des films à budget moyen. Mais ils ont aussi beaucoup d’avantages. De nombreux cinéastes pensent que les films à gros budget comme Pas de chemin à la maison peut être la clé pour ramener le public dans les cinémas après la pandémie.

