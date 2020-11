La Playstation 5 Consomme Même Lorsqu'elle Est éteinte: C'est Combien

PlayStation 5, la nouvelle console Sony qui sort dans quelques jours, est sur toutes les lèvres: les premiers avis de la presse et des influenceurs qui ont mis la main dessus sont en ligne depuis quelques heures, et avec eux les avis sur des aspects comme le design, la puissance de calcul et surtout l’impact des jeux vidéo de nouvelle génération. Cependant, parmi les fonctionnalités de la nouvelle console qui ont été analysées par les premiers spécialistes, il y a aussi le économie d’énergie: La PlayStation 5 est en fait conçue pour consomme moins que la machine de jeu précédente en veille, mais même quand il est complètement éteint – presque.

Combien consomme PlayStation 5 en veille et en téléchargement

Le constructeur avait déjà annoncé il y a plus d’un an que sa nouvelle console serait plus respectueuse de l’environnement, bénéficiant d’une consommation particulièrement faible lorsqu’elle n’est pas utilisée. Parmi les journaux qui ont traité de ces analyses se trouve Eurogamer, qui a obtenu des valeurs intéressantes. Tout en éteignant la PlayStation 4 en la prenant Etre prêt ça leur a fait consommer 5 Watts, la nouvelle console parvient à réduire la consommation à juste 1,5 Watt. Cependant, ce mode vous permet de garder à jour le logiciel de la machine et les jeux installés; dans le cas du démarrage d’un Télécharger – Eurogamer signale toujours – la consommation augmente à 36 watts, qui sont toujours inférieurs aux 50 watts que la PlayStation 4 enregistre dans le même état.

Consommation à l’arrêt

Les valeurs sont plutôt abaissées pour les joueurs qui décident de éteignez complètement la consolec’est-à-dire, rendant sourd à tout stimulus provenant d’Internet. Dans ce scénario, les consoles doivent toujours rester réceptives aux signaux d’allumage provenant des manettes sans fil, et donc de maintenir actifs les circuits électriques nécessaires à cet effet en consommant une petite fraction d’énergie: pour PlayStation 5, la consommation s’élève à 1,3 Watt contre les 1,5 Watts de PlayStation 4. D’après les tests effectués, il n’y a cependant aucune trace du mode spécial annoncé par Sony au moment où il révélait les qualités d’économie d’énergie de la PlayStation 5, l’année dernière: selon la maison japonaise, un mode spécial il aurait dû être capable de mettre la console en veille prolongée et de ne consommer qu’un demi-watt – mais jusqu’à présent, ce faible n’a pas encore été enregistré dans les tests en ligne. Pas mal: même avec une consommation de 1,3 Watts par heure, la consommation d’une PlayStation 5 constamment éteinte viendrait peser sur la facture un peu plus de 2 euros par an.