Lil Uzi Vert et JT peuvent se prendre des coups subliminaux

Les fans pensent que ces deux-là sont de retour sur les réseaux sociaux.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur la relation entre Lil Uzi Vert et le rappeur de City Girls JT. On dit qu’ils sortent en secret depuis un certain temps, mais aucun des rappeurs n’a vraiment confirmé ou nié une romance. Interrogée sur sa relation avec Uzi il y a des mois, JT a gloussé dans sa réponse tout en niant les rumeurs selon lesquelles elle avait rompu avec lui. Les deux semblent prendre des photos subliminales l’un sur l’autre sur les réseaux sociaux, notamment en publiant des photos ou en écrivant des messages impolis, mais personne ne sait vraiment ce qui se passe. Récemment, JT a écrit sur son histoire Instagram: « Stupid ass mutha f * ckin clown! » Elle a ajouté: « Ça ne va pas mieux que moi, toutes ces putes ont traversé, mannequin! » JT n’a pas précisé à qui ou à quoi elle faisait référence, mais les gens pensaient que cela avait quelque chose à voir avec Uzi. Ensuite, Lil Uzi Vert a envoyé un tweet énigmatique qui dit: « Ne plus jamais me parler. » Il termina son message avec un emoji dont la bouche était fermée. Cet échange le plus récent n’est que le dernier d’une série de publications déroutantes de chaque artiste alors que les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour lire entre les lignes. Vous pouvez consulter les articles par vous-même ci-dessous.